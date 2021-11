Britney Spears laat bruidsjurk maken as we speak

Groot nieuws. Donatella Versace is op dit eigenste moment bezig aan de bruidsjurk van Britney Spear. Ze trouwt met Sam Asghari.

Dat ze opnieuw wilde trouwen en een baby krijgen, vertelde popster Britney Spears tijdens een hoorzitting in juni al aan een rechter in Los Angeles. Sinds 2008 leeft ze onder bewind. Tot voor kort was haar vader haar bewindvoerder. Eind september werd hij daarvoor geschorst bewindvoerder. Juridisch blijft Spears ervoor strijden om dat bewind van definitief van zich af te schudden.

De voorbije drie maanden zou het leven van de popster al significant veranderd zijn. Het heeft er alle schijn van dat Britney Spears al een groot deel van haar vrijheden teruggewonnen heeft. Begin september al kondigde ze haar verloving met Sam Ashgari aan. De twee zouden al sinds 2016 een stel zijn. Deze week postte ze een hele serie foto’s waarop ze te zien is een roze, tule jurk. ‘Neen… dit is niet mijn bruidsjurk bahahah!!!! Donatella Versace is mijn jurk op dit eigenste moment aan het maken...’, staat onder de foto’s te lezen.

Britney Spears en Sam Ashgardi ontmoetten elkaar in 2016, op de set van de haar muziekvideo van ‘Slumber Party’. Ashgardi speelt daarin haar love interest. De twee zijn intussen al vijf jaar samen zouden al een hele tijd plannen hebben om te trouwen, maar Britney Spears had door de bewindvoering niet de mogelijkheid om dat te doen.

Vrijdag 12 november vindt er een hoorzitting plaats om die bewindvoering definitief te doen stoppen. ‘Ik heb nog nooit in mijn leven voor iets zo veel gebeden’, zei ze daarover onlangs op Instagram.

