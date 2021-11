Steeds meer landen kleuren donkerrood op Europese coronakaart

Het oosten van Europa ziet er steeds donkerder rood uit op de kaart van het Europees Centrum voor Ziektebestrijding en - preventie (ECDC). Ons land blijft volledig donkerrood en er zijn nog maar enkele groene plekken te vinden in Europa.

Vorige week kleurde ook Vlaanderen, na Wallonië en Brussel, donkerrood op de Europese coronakaart. Daar verandert voorlopig niets aan. En onze noorderburen volgen nu ons voorbeeld. Nederland kleurt ondertussen donkerrood met de uitzondering van de noordelijke provincies Groningen en Drenthe.

In Frankrijk zien we nu ook een rode vlek en het zuidoosten van Duitsland kleurt het ondertussen dieprood. Polen ziet donkere vlekken. En in Tsjechië, Oostenrijk, Zwitserland, Slowakije, Kroatië, Slovenië, Roemenië, Bulgarije en Griekenland is er zo goed als geen lichtgekleurde regio meer te bekennen. Ook Estland, Letland en Litouwen kleuren nog steeds donkerrood.

Portugal is voorlopig nog steeds oranje. Spanje is grotendeels oranje en heeft nog enkele groene regio’s. Maar ook daar duiken nu rode gebieden op. Italië kleurde vorige week nog bijna helemaal oranje met enkele groene vlekken, maar de groene gebieden zijn grotendeels verdwenen en er zijn enkele rode regio’s bijgekomen. Sardinië en ook Malta kleuren wel nog steeds groen.

De situatie in Noorwegen, Zweden, Finland en IJsland is niet erg veranderd. Enkel het hoge noorden in Noorwegen kleurt donkerrood. Het gaat om de provincies Finnmark en Troms. Denemarken had vorige week nog een oranje zone, maar kleurt momenteel volledig rood.

Ook Ierland kleurt nog steeds donkerrood.

Het ECDC publiceert elke donderdag een Europese coronakaart met kleurencodes, gebaseerd op het aantal besmettingen en het percentage positieve tests in de voorbije veertien dagen. De kaart heeft vier kleuren: groen, oranje, rood en donkerrood.

Een land of regio kleurt rood in twee gevallen: wanneer de besmettingsgraad per 100.000 inwoners gedurende veertien dagen schommelt tussen 75 en 200 met een positiviteitsratio (positieve tests op 100) hoger dan 4 procent of wanneer de besmettingsgraad hoger is dan 200, ongeacht de positiviteitsratio.