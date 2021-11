Verdachte aanranding in Gent opgepakt

In de Gentse Overpoortstraat is woensdagnacht een jongeman opgepakt nadat hij een meisje aangerand zou hebben.

In Gent is een 26-jarige man opgepakt op verdenking van aanranding, nadat hij de borsten van een meisje betastte in Café ’t Kofschip, een café in de Gentse Overpoortstraat in de uitgangsbuurt voor studenten.

Het incident gebeurde in de nacht van woensdag op donderdag in een café in de uitgaansbuurt voor studenten. Het 21-jarige meisje verklaarde dat ze betast werd aan de borsten en de politie werd verwittigd. Die kon een verdachte oppakken.

Het gaat om een 26-jarige man uit Anzegem. Hij werd verhoord en werd daarna vrijgelaten onder strenge voorwaarden. De man kreeg een verbod om zich in de Gentse uitgaansbuurt te begeven, in het bijzonder rond de Overpoortstraat. Hij kreeg ook een verbod op alcoholmisbruik opgelegd en moet daarvoor een gepaste begeleiding volgen. De voorwaarden gelden voor drie maanden en justitie zal nagaan of de man het opgelegde traject naleeft, zegt het parket.

Het voorbije weekend werd in de studentenbuurt Overpoort een 18-jarig meisje aangetroffen dat verkracht geweest zou zijn in een café. Twee weken eerder werd een vrouw in een park aangerand nadat ze waarschijnlijk werd verdoofd.

Het Gentse stadsbestuur besliste deze week om systematisch overleg te voeren rond de problematiek van seksuele agressie in het uitgaansleven.

De voorbije weken waren er al twee aangiftes van verkrachting in het Gentse uitgaansleven. Zondag trokken honderden mensen nog de straat op om de problematiek van seksueel geweld in die context aan te klagen.