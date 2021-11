Hoe diabetes het leven van Robbe en Siebe (en velen) beheerst

Zondag is het Werelddiabetesdag. Het is de meest voorkomende chronische aandoening: in 2030 zal liefst één op de tien Belgen aan diabetes lijden. Zeker type 1 is heel ingrijpend, niet het minst voor tieners. Een getuigenis.





De familie Vanhee uit Deinze werd vijf jaar geleden voor het eerst geconfronteerd met diabetes. Sindsdien leven ze met sensoren, prikkers, spuiten en meettoestelletjes. Diabetes gunt hun geen enkele dag vrijaf - zoals in ‘zorgeloos genieten’. En toch slagen ze erin om er positief bij te blijven en de goeie kanten te zien. Wel hopen Robbe en Siebe (beide 14 jaar) dat de ziekte nog bekender wordt, én dat er meer geld komt voor onderzoek. Want een geneesmiddel is er nog altijd niet.