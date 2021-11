Wessel te Gussinklo wint Boekenbon Literatuurprijs met ‘Op weg naar De Hartz’

De Boekenbon Literatuurprijs 2021 gaat naar het boek ‘Op weg naar De Hartz’ van Wessel te Gussinklo. Dat heeft Winnie Sorgdrager, juryvoorzitter van de Jaarlijkse Literatuurprijs, donderdagmiddag bekendgemaakt vanuit Museum Beeld en Geluid in Den Haag. De prijs bekroont het beste Nederlandstalige literaire boek en is 50.000 euro waard.

‘De jury stond voor de moeilijke opdracht om uit de vijf beste boeken van het afgelopen jaar er één te kiezen. De jury heeft uiteindelijk gekozen voor het boek waarvan het lezen voelt als een roes waar je maar moeilijk van los kunt komen. De auteur laat je als lezer een innerlijke wereld betreden die zich niet laat snoeien: je zult het volledig moeten ondergaan. Al eerder heeft Te Gussinklo laten zien dat hij tijdloos proza levert, dat krachtig en indringend is’, zegt juryvoorzitter Winnie Sorgdrager.

De Nederlandse schrijver Wessel te Gussinklo was door zijn gezondheidstoestand niet in staat om persoonlijk bij de bekendmaking aanwezig te zijn. De prijs werd voor hem in ontvangst genomen door Geraldine te Gussinklo, zijn dochter aan wie het boek is opgedragen.

De winst voor ‘Op weg naar De Hartz’ betekent de tweede grote prijs voor Te Gussinklo. In 2019 ontving hij voor ‘De hoogstapelaar’ de BookSpot Literatuurprijs, de voorloper van de Boekenbon Literatuurprijs.

Naast ‘Op weg naar De Hartz’ waren ‘De terugkeer’ van Esther Gerritsen, ‘De geschiedenis van mijn seksualiteit’ van Tobi Lakmaker, ‘Het boek Daniel’ van Chris De Stoop en ‘Al het blauw’ van Peter Terrin genomineerd.