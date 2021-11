Op deze beelden is te zien hoe razendsnel de Breiðamerkurjökull, de derde grootste gletsjer van IJsland, smelt. Wetenschappers filmden de gletsjer met timelapsecamera’s gedurende zes weken in de zomer van 2021. De enorme hoeveelheid ijs die smelt, zal niet terug kunnen aangroeien in de winter, zeggen ze. Het eeuwenoude ijs toont de impact van de opwarming van het klimaat: ‘Beelden zoals deze zouden een wake-up-call moeten zijn.’