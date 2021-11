Frederik de Klerk, oud-president van Zuid-Afrika, is overleden

Frederik Willem de Klerk was als voormalig staatshoofd van Zuid-Afrika (1989 tot 1994) een hoofdrolspeler in de Zuid-Afrikaanse transitie naar een democratie.

Voormalig president van Zuid-Afrika Frederik Willem de Klerk is donderdagochtend op 85-jarige leeftijd overleden in zijn woning in Fresnaye, een buitenwijk van Kaapstad. Dat heeft zijn stichting laten weten in een verklaring. De Klerk was president van 1989 tot 1994 en was daarmee het laatste staatshoofd ten tijde van de apartheid in het land. Hij laat een vrouw en twee kinderen na.

De in Johannesburg geboren oud-president was een hoofdrolspeler in de Zuid-Afrikaanse transitie naar een democratie. Daarvoor kreeg hij in 1993 samen met zijn opvolger Nelson Mandela de Nobelprijs voor de Vrede. Na de eerste niet-raciale verkiezingen in 1994 werd hij vicepresident onder Mandela. De huidige president Cyril Ramaphosa zal volgens de Zuid-Afrikaanse nieuwssite News24 naar verwachting binnenkort details bekendmaken over een staatsbegrafenis van De Klerk.

Van De Klerk was bekend dat hij al enige tijd ziek was. In een verklaring in juni 2021 zei de stichting dat hij in maart 2021 de diagnose mesothelioom kreeg, „een kanker die het slijmvlies van de longen aantast”. Hij werd behandeld met immunotherapie voor de ziekte.