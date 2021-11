Een voetbalwedstrijd tussen de Britse ploegen Hashtag United Football Club en Concord Rangers FC werd in de laatste minuten afgelast. Een supporter had vuurwerk op het veld afgevuurd, dat de zestienjarige Matas Skrna aan zijn rechterbeen raakte. De voetballer ging tegen de vlakte, maar bleek achteraf gelukkig ok. ‘Het voelde alsof mijn been letterlijk ontplofte’, vertelde hij achteraf aan BBC.