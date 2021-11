De Sint komt, maar wel met mondmaskers en het best zonder schootzitten

Hij komt! Hij komt! Die lieve goede Sint. Maar wel met een mondmasker en op een veilige afstand. Na een jaartje stilte ziet het er naar uit dat verschillende steden en gemeenten de goedheilige man zullen ontvangen. Het Sint-Nicolaasgenootschap wijst er wel op dat schootzitten niet zo’n goed idee is en dat mondmaskers best gedragen worden. ‘Hij behoort toch tot een risicogroep’, zegt voorzitter Geert Vandenhende.

Hoe oud de sint precies is, is niet duidelijk, maar hij behoort zeker tot een risicogroep, vertelt Geert Vandenhende, voorzitter van het Sint-Nicolaasgenootschap Vlaanderen. ‘Daarom zullen we ook dit ...