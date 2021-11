Boeing gaat families van slachtoffers crash in Ethiopië vergoeden

Vliegtuigbouwer Boeing heeft een akkoord gevonden met de families van de slachtoffers van de crash van een 737 MAX in Ethiopië, waarbij in maart 2019 157 doden vielen. Het akkoord vermeldt nog geen som.

‘Boeing is vastberaden om ervoor te zorgen dat alle families die naasten verloren in ongevallen volledig en eerlijk worden gecompenseerd’, aldus het bedrijf. ‘Door zijn verantwoordelijkheid te erkennen laat het akkoord van Boeing met de families de partijen toe om zich te concentreren op hun inspanningen om de gepaste compensatie voor elke familie te bepalen.’

Op 10 maart 2019 stortte een Boeing 737 MAX van Ethiopian Airlines enkele minuten na het opstijgen vanop de luchthaven van de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba neer. Alle 157 inzittenden van vlucht ET302, met 35 verschillende nationaliteiten, kwamen om het leven. Het was de tweede dodelijke crash van het toesteltype in enkele maanden tijd, en enkele dagen later werd het vliegtuigtype wereldwijd aan de grond gezet.

De Boeing 737 Max. Foto: REUTERS

De twee ongevallen brachten Boeing in de zwaarste crisis in zijn bestaan. De MAX-crisis heeft Boeing tot nu toe naar schatting 21 miljard dollar gekost, waarvan 9 miljard dollar om vliegtuigpassagiers te compenseren.

‘Sinds de ongevallen heeft Boeing grote veranderingen uitgevoerd, zowel als bedrijf als aan het ontwerp van de 737 MAX, om ervoor te zorgen dat zulke ongevallen zich nooit meer voordoen’, aldus nog Boeing.

De 737 MAX is de opvolger van de bekende 737, die op de markt kwam in 1967. Na de twee crashes stonden deze modellen wereldwijd aan de grond. Het was pas na twintig maanden, eind vorig jaar, dat de Verenigde Staten als eerste het vliegverbod opheven, al snel gevolgd door Canada en de Europese Unie. Intussen mag de 737 MAX in de meeste landen weer vliegen.