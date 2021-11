Droog en plaatselijk glad weer

Wapenstilstand start overwegend grijs, maar over het oosten zijn er opklaringen en kan het plaatselijk glad zijn. In de loop van de dag worden de opklaringen breder vanuit het zuidoosten. Dat voorspelt het KMI.

Vooral in het noordwesten blijft het donderdag meestal zwaarbewolkt. De maxima schommelen tussen 8 graden in de Hoge Ardennen en 13 graden in het westen van het land.

Donderdagavond en in de nacht op vrijdag is het eerst vrijwel helder, maar later komt er vanuit Frankrijk lage bewolking opzetten met op vele plaatsen ook mist, die vooral in het oosten kan aanvriezen en lokaal over het land ook dicht kan worden. De minima liggen tussen -4 graden in de Hoge Venen en 6 graden aan de kust.

Op vele plaatsen begint vrijdag met laaghangende bewolking of mist, in het oosten mogelijk aanvriezend. Na het verdwijnen van die bewolking of mist krijgen we brede opklaringen. In de loop van de namiddag neemt de bewolking in het westen alweer toe en kan er daar al wat gedruppel vallen. ‘s Avonds en ‘s nachts trekt een regenzone het land in. De maxima liggen tussen 7 graden in het uiterste oosten en 13 graden aan de kust.

Zaterdag wordt het wisselend tot zwaarbewolkt met regen of buien. De maxima liggen tussen 7 en 13 graden. Zondag is er eerst nog veel bewolking met kans op wat neerslag. Later wordt het droog met opklaringen vanuit het oosten. De maxima schommelen tussen 8 en 12 graden.

Maandag blijft het overwegend droog met vaak veel bewolking en soms een opklaring. We halen nog maxima van 5 tot 9 graden.