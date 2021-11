Elon Musk verkoopt Tesla-aandelen ter waarde van 5 miljard dollar

Tesla-topman Elon Musk heeft Tesla-aandelen ter waarde van ongeveer 5 miljard dollar verkocht, zo blijkt uit documenten die hij woensdag heeft vrijgegeven.

De verkoop vond plaats nadat de rijkste mens ter wereld zijn volgers op Twitter in het weekeinde vroeg of hij 10 procent van zijn aandelen in de autobouwer wel of niet moest verkopen.

Van de 3,5 miljoen Twittergebruikers die een stem uitbrachten, vond 57,9 procent dat Musk dat aandeel in het merk voor elektrische auto’s van de hand moest doen.

Maandag deed Musk 934.000 aandelen van de hand, met een waarde van 1,1 miljard dollar, die hij gebruikte ‘om te voldoen aan zijn belastingverplichtingen’. De verkoop van 3,6 miljoen aandelen, met een waarde van ongeveer 4 miljard dollar, vond later deze week plaats. Het is de eerste keer sinds 2016 dat Musk Tesla-aandelen verkoopt.

Het aandeel Tesla verloor maandag en dinsdag 50 miljard dollar op de beurs. Woensdag steeg het aandeel juist weer met 4,3 procent.