Technicus op set ‘Rust’ klaagt Alec Baldwin aan voor nalatigheid

Een technicus die aanwezig was op de set van de film ‘Rust’ op het moment dat Alec Baldwin een dodelijk schot loste, heeft de acteur woensdag in Los Angeles aangeklaagd voor nalatigheid.

‘Er was geen enkele reden waarom zich een echte kogel in deze revolver bevond, of waar dan ook op de set’, aldus Serge Svetnoy, chef-licht bij de filmopnames. Hij zegt ‘zwaar emotioneel leed’ te hebben ondergaan.

Baldwin had, als filmproducent, veiligheidsvoorschriften moeten implementeren, vindt Svetnoy. De lichttechnicus klaagt behalve Baldwin ook de wapenspecialist Hannah Gutierrez-Reed aan, en assistent-regisseur David Halls, die Baldwin het wapen had overhandigd.

Baldwin kort na het schietincident. Foto: AP

De 24-jarige wapenspecialiste herhaalde woensdag, in een persbericht van haar advocaat, dat ze niet wist dat er een echte kogel in de revolver zat. ‘Wij zijn ervan overtuigd dat er sabotage gebeurd is’, klonk het. Halls heeft aan de politie gezegd dat hij had moeten nakijken of alle hulzen in de revolver nep waren, maar hij erkende dat niet gedaan te hebben.

De kogel die cameravrouw Halyna Hutchins en regisseur Joel Souza trof, vloog volgens Svetnoy langs hem. Het buskruit belandde ook op hem. Hutchins overleefde het schot niet, Souza raakte gewond.

Svetnoys advocaat zei op een persconferentie dat zijn cliënt met deze zaak de veiligheidsomstandigheden op filmsets wil verbeteren.