Podcasttips | Ook slimme mensen belanden in sektes

De jury van de Oorkondes, de Vlaamse podcastprijzen, ging afgelopen weekend in conclaaf en kwamnaar buiten met een shortlist voor de vijf categorieën: Nieuws, Cultuur, Inzicht, Story en Talk. Dit zijn de genomineerden per categorie in alfabetische volgorde.

Nieuws:

Björn in the USA, Het complot tegen de waarheid, De stemmen van assisen, DS vandaag, Het punt van Van Impe, en Plan B.

Cultuur:

De nacht,De vele levens van Gertrude Stein, Generation XIII, Lampo & Lampo,Mercury mysteries, en Samenklank.

Inzicht:

Bruto nationaal geluk, Fichebak, Geschiedenis voor herbeginners, Onderons, Ongesteld, en Scheef bekeken.

Story:

Dochters van ondernemers, Drie dagen, Nabij, Pleisterplaats, Topdokters: patiënt Pedro, en Wie was mama.

Talk:

Onbespreekbaar, Oostende bonsoir, Twintigers, Weg, Welcome to the AA, enZwijgen is geen optie.

De Oorkondes worden op zaterdag 4 december uitgereikt op het DS Podcastfestival in Oostende. De vakjury bestaat uit 25 vertegenwoordigers uit de cultuur-, media- en podcastwereld en staat los van De Standaard, dat co-organisator is van het festival.

Dat De Standaard-journaliste Heleen Debeuckelaere op de redactie bezoek kreeg van haar moeder, bijvoorbeeld. Ze namen naast elkaar plaats in de podcaststudio. Jacqueline Goegebeur, de dochter van een Belgische koloniaal en een Rwandese vrouw, klaagde samen met vier andere metis-vrouwen de Belgische staat aan voor ontvoering, mishandeling, het gescheiden worden van hun families en het wegnemen van hun identiteit. Het proces vond midden vorige maand plaats.

Heleens moeder doet haar verhaal in DS vandaag. Ook voor Heleen is dat bijzonder. ‘Ik denk dat ik maar 60 procent wist van wat je zonet verteld hebt’, zegt ze op een gegeven moment.

Beluister ‘DS Vandaag’ >

Maak kennis met Saidu Tejan Thomas, een extreem innemende presentator. Foto: Spotify/Gimlet Media

1. Activisten zijn ook maar mensen in het uitstekende ‘Resistance’

Vijf vrouwen die het opnemen tegen de Belgische staat voor het racistische onrecht dat hen is aangedaan. Het zou zo een verhaal kunnen zijn in het Amerikaanse Resistance. Die podcast verscheen in de nasleep van de Black Lives Matter-manifestaties. Schrijver en audioproducer Saidu Tejan Thomas merkte dat hij geen fut meer had na de dood van George Floyd. Wat heeft het nog voor zin, dacht hij. Om het vuur in zichzelf aan te wakkeren, ging hij op zoek naar mensen die weigeren om zich neer te leggen bij de status quo.

In de eerste afleveringen volgt Tejan Thomas een groep jonge New Yorkers die voor het eerst de straat opgaan en de stap naar de politiek zetten. Daarna volgt een uitstap naar Nigeria, waar al maanden protest woedt tegen een corrupte, gewelddadige politie-eenheid.

Resistance zet de menselijke verhalen altijd voorop en dat maakt deze podcast zo onweerstaanbaar. Het activisme is de inhoudelijke lijm, maar de persoonlijke motivaties en dilemma’s van de personages zijn de reden waarom je blijft luisteren. Zo is er het hartverscheurende verhaal van John Acosta, een man met een kort lontje die het geluk vindt in zijn strijdmakkers. Hij raakt van hen vervreemd als hij radicaliseert.

Resistanceheeft nog andere troeven. Zo is de montage briljant. In de eerste aflevering word je meegezogen in de opwinding en euforie van de protestmarsen. De tweede aflevering, Shake the room, is een bloedstollende thriller. De jonge twintiger Chi Ossé krijgt de politie aan zijn deur. Wat volgt, is niets minder dan levensbedreigende intimidatie. Het is alsof je bij Ossé in de kamer zit. Het angstzweet druipt van de muren.

En dan is er nog Saidu Tejan Thomas zelf. Hij is een van mijn favoriete podcaststemmen ooit. Zijn timbre is kalm en cool. Hij heeft een prachtig zwart-Amerikaans accent. En hij is gewoon extreem innemend in zijn interviews. Een mooie introductie is de aflevering met Coach G, de enige zwarte man in Harvard, Nebraska. De klik tussen de interviewer en geïnterviewde is hartverwarmend.

Het enige minpunt: in de podcastapp van De Standaard staan maar vier afleveringen. De rest staat exclusief bij Spotify.Resistance is onderdeel van Gimlet Media, dat in 2019 is overgenomen door de streamingdienst.

Beluister ‘Resistance’ >

Een heldere reeks voor iedereen die zijn of haar kennis over de klimaatuitdaging wil bijschaven. Foto: The Economist

2. Geen enkel probleem is te groot. Ook het klimaat niet

Tot vrijdag vindt in Glasgow de klimaattop plaats. Alle bevlogen speeches ten spijt lijkt die uit te draaien op eerder lauwe voornemens. Nochtans weet iedereen dat de toekomst van onze planeet op het spel staat. De omvang van het probleem lijkt soms zo groot en complex dat je misschien liever geen moeite meer doet om het te bevatten. Of spreek ik nu alleen voor mezelf?

Apathie is niet de oplossing. En zeker nu niet. The Economist heeft met To a lesser degree een helder antwoord voor iedereen die zijn of haar kennis wil bijschaven. In aanloop van de klimaattop zetten ze alle uitdagingen op een rijtje en reiken ze mogelijke oplossingen aan. Als iemand met een beperkte wetenschappelijke kennis kan ik zeggen dat de makers er goed in slagen om hun uitleg begrijpbaar en interessant te houden.

Het mondiale netwerk van The Economist wordt bovendien sterk ingezet om verhalen te brengen vanuit de plekken waar het kantelpunt voelbaar is, van Hawaii tot Zuid-Afrika.

Beluister ‘To a lesser degree’ >

Zijn het Engels en het onderwerp een te grote drempel? Dan kan ik je ook Planeet Frankaanraden. Daarin beantwoordt weerman Frank Deboosere veelgestelde vragen over het weer en gaat hij regelmatig dieper in op klimaatvraagstukken, zoals het verband tussen landbouw en CO2.

Beluister ‘Planeet Frank’ >

Je hoeft enkel maar op het verkeerde moment op de verkeerde plaats te zijn om in een sekte te belanden. Foto: Volkskrant

3. Ook slimme mensen belanden in sektes

Toen Volkskrant-journalisten Simone Eleveld en Anneke Stoffelen aan vrienden vertelden dat ze een podcast maakten over sektes, begonnen hun vrienden altijd te speculeren over de redenen waarom hun getuigen kwetsbaar zouden zijn voor sektarisch denken en waarom zij zeker niét in een sekte zouden belanden. Merkwaardig, dachten de journalisten, want een van de dingen die ze beseften bij het maken van hun podcast was net dat het iedereen kan overkomen. Je hoeft enkel maar op het verkeerde moment op de verkeerde plaats te zijn.

In Een soort van god spreken ze met voormalige volgelingen van de zogenaamde ‘kungfusekte’. De charismatische René gaf lessen gevechtskunst in Nederlands Limburg en verzamelde 25 trouwe ‘krijgers’ rond zich. Geleidelijk aan werd zijn grip op hen steeds dwingender én crimineler. Het misbruik bleef meer dan tien jaar lang duren. De inmiddels 72-jarige kungfuleraar is maandag veroordeeld tot 30 maanden gevangenisstraf. Zijn slachtoffers vertellen aan de Volkskrant hoe hij jarenlang zijn gang kon gaan.

Beluister ‘Een soort van god’ >

