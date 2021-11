Frans ex-president François Hollande wijst België met de vinger op proces aanslagen Parijs

De Franse ex-president François Hollande heeft woensdag naar België uitgehaald op het proces over de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs. Hollande was als getuige gedagvaard door een slachtoffervereniging.

Op vragen over de vlucht van Salah Abdeslam zei Hollande dat dit ‘niet de verantwoordelijkheid van Frankrijk’ was. ‘Het is die van een ander land’, aldus de voormalige president. ‘Rekening houdend met de organisatie van de diensten in België was Abdeslam niet als een terreurverdachte geïdentificeerd.’

‘Ik ben aanwezig om voor het hof te getuigen over wat mijn rol als staatshoofd was die noodlottige nacht van 13 november 2015, en over mijn beslissingen in de maanden die eraan voorafgingen en erop volgden’, aldus nog Hollande op de getuigenbank van de reusachtige rechtszaal, die vol zat.

Sinds 8 september berecht Frankrijk veertien mannen die ervan beschuldigd worden in meerdere of minder mate te hebben deelgenomen aan de terreuraanslagen in Parijs en omgeving. De aanslagen, die door de groep IS (Islamitische Staat) werden opgeëist, kostten 130 mensen het leven.