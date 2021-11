Energiebedrijf RWE in beroep tegen weigering vergunning voor gascentrale Dilsen-Stokkem

Het bedrijf gaat in beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen de weigering door Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). Dat schrijft Het Belang van Limburg en werd bevestigd aan De Standaard.

De aanvraag van initiatiefnemer Dils-Energie nv, verbonden aan Duitse energiebedrijf RWE, voor een gascentrale in Rotem (Dilsen-Stokkem) zorgt al een tijd voor beroering. Er was protest uit de buurt, het stadsbestuur van Dilsen-Stokkem gaf een negatief advies. In eerste aanleg weigerde de Limburgse deputatie van CD&V, Open VLD en N-VA een vergunning, waarna RWE in beroep ging bij Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.

Ondanks aanpassingen aan het dossier, weigerde Demir een omgevingsvergunning af te leveren. Ook het stadsbestuur van Dilsen-Stokkem gaf een negatief advies, terwijl bewoners en vrijwilligers namens een actiecomité in totaal 1.700 bezwaarschriften verzamelden. De Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie bracht dan weer een voorwaardelijk gunstig advies uit voor de bouw van de gascentrale. Demir ligt evenzeer onder vuur voor haar weigering een vergunning voor de gascentrale in Vilvoorde af te leveren.

‘Voldoende punten om tegen de beslissing in te gaan’

RWE heeft nu beslist in beroep te gaan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen de weigering van de vergunning. Het energiebedrijf maakt zich sterk ‘voldoende punten’ te zien om tegen de beslissing van minister Demir in te gaan, stelt Adriaan van der Maarel, woordvoerder van RWE Benelux. Op welke punten er zal worden ingegaan, kan van der Maarel nu nog niet zeggen.

Ook de toekomst van de site maakt onderdeel uit van de studie, stelt Adriaan van der Maarel, woordvoerder van RWE Benelux. ‘We zijn ook aan het kijken naar andere mogelijkheden voor deze locatie. Dat is vroeg, maar het is nog een onderdeel van het proces’, aldus Van der Maarel. De procedure kan 1 tot 2 jaar duren, en wat er dan nu direct gaat gebeuren, is nog niet zeker, stelt Van der Maarel. ‘Het zou kunnen dat er iets anders komt. Het beroep is van belang om te zien welke eisen er worden gesteld aan de locatie, en wat er dan eventueel wel mogelijk is.’

Als de raad voor vergunningsbetwistingen het beroep verwerpt, komt de gascentrale er in deze vorm definitief niet. Als de raad Demir terugfluit, betekent dit nog niet dat de centrale een vergunning krijgt. De vergunningsprocedure moet dan worden overgedaan.