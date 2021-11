‘Ook met een zeldzame aandoening kan je een vrij normaal leven leiden’

Zoals alle meisjes van haar leeftijd gaat Louise naar school, heeft ze vriendinnen en gaat ze geregeld wandelen met haar hond. Sporten lukt niet, omdat ze door haar aangeboren aandoening ademhalingsproblemen heeft. Tekenen en schilderen doet ze graag en goed. Samen met haar ouders gaat ze ook soms op bezoek bij jonge ouders in de kraamkliniek, wanneer die een baby hebben gekregen die aan dezelfde aandoening lijdt. Het zijn er hooguit 30 per jaar.

Louise geeft die jonge ouders met haar getuigenis hoop. ‘Ik vertel hen dan over mijn leven, en hoe normaal dat is. Dat stelt hen enigszins gerust’, zegt ze, aan de telefoon van bij haar thuis in Sint-Genesius Rode.

Ze is ook het gezicht van de campagne ‘Ik ben geen eenhoorn’, een initiatief van de organisatie RaDiOrg, waarmee aandacht wordt gevraagd voor de 50.000 Belgen die aan een zeldzame ziekte lijden. Vanwege die inzet is ze mee tot finaliste gekozen voor de Edelweiss Award voor beste patiëntenvertegenwoordiger, die woensdagavond wordt uitgereikt door minister Frank Vandenbroucke (Vooruit).

Dikke darm als slokdarm

‘Toen Louise geboren werd, waren wij helemaal verloren’, zegt haar moeder Armelle de Baron. Louise is de derde dochter in het gezin, van deze aandoening had nog niemand gehoord. Ze is ook prematuur geboren. ‘Ze moest geopereerd worden om te kunnen eten. De artsen hebben met een stukje dikke darm een slokdarm gemaakt. Maar dat kon niet meteen. Ze woog bij haar geboorte 1,8 kilogram. Eerst moest ze aansterken tot 3 kilo. Pas vier maanden later lukte het.’

Daarmee was het grootste obstakel van de baan, maar nog niet alles opgelost. ‘De eerste vijf jaar van haar leven waren ontzettend zwaar’, zegt haar moeder. ‘Ze moest leren eten, en wij moesten leren daarmee om te gaan. Ons gezin heeft zich verenigd rondom haar – dat was onze sterkte. En wonderlijk genoeg eet Louise ook heel graag, ze is een echte fijnproever. De maagdarmarts zei tegen ons: als ze ergens zin in heeft, láát het haar dan eten. Verbied haar vooral niets. Soms waren dat pannenkoeken met chocolade, en andere lekkernijen. Het is juist zin in eten die haar gered heeft.

Vandaag kan Louise alles eten, zegt ze zelf. ‘Maar pasta toch beter niet Dat verteer ik heel moeilijk. En gesmolten kaas ook niet. Vlees blijft lastig, vis is voor mij veel beter.’

Expertise bundelen

Het gezin woont ten zuiden van Brussel, niet zo ver van het Erasmusziekenhuis, waar Louise de eerste vijf maanden van haar leven doorbracht en waar ze ook geopereerd is. Ze maakte in haar jonge leven al 14 ziekenhuisopnames mee. Vandaag pendelt ze tussen drie ziekenhuizen. ‘Omdat we de beste arts in elke discipline willen. Uiteraard willen we het beste voor onze dochter. Op dit moment wordt ze opgevolgd door gespecialiseerde kinderartsen. Jammer dat die niet op eenzelfde plek werken. En hoe moet het als Louise straks volwassen is? Wie zal haar dan medisch opvolgen?’

De moeder van Louise pleit daarom voor een referentieziekenhuis voor deze zeldzame aandoening, waar alle expertise gebundeld wordt. Ze doet dat samen met de patiëntenvereniging ABeFAO die ze zelf hebben opgericht. ‘Toen Louise geboren werd, bestond er niets en moesten we lotgenoten zoeken in Frankrijk. Nu bereiken we een 65-tal gezinnen.’

In 2013 heeft België een Plan Zeldzame Ziekten goedgekeurd, dat erin voorzag om aan die vraag tegemoet te komen. ‘Het gebrek aan grensoverschrijdende, multidisciplinaire zorg veroorzaakt nog veel lijden bij patiënten met zeldzame aandoeningen’, zegt Eva Schoeters, directeur van RaDiOrg. ‘Het is de belangrijkste niet-gelenigde nood van veel van deze patiënten: dat ze van dokter naar dokter moeten gaan, en dat die niet altijd met elkaar overleggen.’