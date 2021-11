PSG-voetbalster verdacht van gewapende aanval op ploeggenote

PSG-speelster Aminata Diallo werd woensdag opgepakt omdat ze twee mannen betaald zou hebben om Kheira Hamraoui, een concurrente binnen haar eigen ploeg, aan te vallen.

De 26-jarige Diallo stond dinsdagavond nog in de basis tijdens de Champions League-wedstrijd tegen Real Madrid, die PSG met 4-0 won. Maar vanochtend werd ze in de boeien geslagen door de gerechtelijke politie van Versailles. Dat werd aan L’Equipe bevestigd door de entourage van Diallo.

Kheira Hamraoui. Foto: AFP

In de avond van 4 november werd Kheira Hamraoui uit een wagen met Diallo aan het stuur gesleurd door twee gemaskerde mannen. Een van hen bewerkte haar benen met een ijzeren staaf, alvorens te vluchten.

De zevenvoudige Franse international zou twee mannen betaald hebben om concurrente Hamraoui toe te takelen. De 31-jarige Hamraoui was deze zomer teruggekeerd van een succesvol avontuur bij FC Barcelona en was sindsdien in een concurrentiestrijd met Diallo verwikkeld.

Hamraoui, die dinsdag normaal haar honderdste optreden zou maken voor PSG, werd naar het ziekenhuis afgevoerd. Daar stelden ze verschillende verwondingen vast aan haar handen en benen. ‘De piste van een onderlinge rivaliteit wordt momenteel onderzocht’, klinkt het bij de politie. ‘De benen van Hamraoui werden duidelijk geviseerd, alsof iemand wilde dat ze een tijdje niet zou kunnen spelen. Er werd verder ook niets gestolen.’

PSG veroordeelde het geweld tegen Hamraoui en bevestigde de aanhouding van Diallo. De Franse topclub deelde ook mee dat ze haar speelsters momenteel laat beveiligen.