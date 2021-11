Topvoetbalclubs reageren op mogelijk verlies van miljoenen belastingkorting: ‘Dit is het failliet van de sector’

De zes Belgische topclubs Club Brugge, RSC Anderlecht, KRC Genk, Standard, Antwerp en AA Gent kanten zich tegen de aangekondigde hervorming van het fiscaal stelsel voor beroepssporters en roepen op tot ‘constructief overleg met de bevoegde ministers’. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez ontkent dat er een politiek akkoord is.

Vandaag moeten sportclubs amper twintig procent van de belasting doorstorten aan de fiscus. Van de belastingkorting mochten de clubs drie vierde vrij besteden en slechts één vierde moest naar de jeugdopleiding gaan. In de praktijk werd het door de profvoetbalclubs vaak gebruikt om de lonen van jongere toppers in de A-kern te betalen.

Die regeling zou volgens het voorontwerp dat de krant De Morgen kon inkijken volgend jaar verdwijnen. In de plaats komen veel striktere maatregelen in lijn met de Europese regels rond staatssteun. De wet bepaalt dat sportclubs nog maximaal 4 miljoen euro belastingkorting op de lonen zullen genieten. Vooral de topploegen worden door die regeling geraakt. Een voorbeeld: terwijl Club Brugge nu met een loonbudget van 30 miljoen euro slechts 3 miljoen euro aan de fiscus moet afstaan en 12 miljoen euro korting krijgt, zal Club vanaf 1 januari 8 miljoen euro meer aan de staat moeten geven en slechts 4 miljoen euro korting genieten.

Er zouden ook striktere regels komen over hoe de belastingkorting besteed moet worden. Tot 2 miljoen euro mag gaan naar jeugdopleiding, en nog eens tot 2 miljoen euro naar investeringen in het stadion. Het begrip jeugdopleiding wordt ook veel specifieker bepaald. Zo mag het geld niet gaan naar lonen van spelers die al in het eerste elftal meedoen.

De hervormde fiscale wet rond de bedrijfsvoorheffing zou dan bovenop de al aangekondigde revolutie in de RSZ-bijdragen komen waarmee de overheid 30 miljoen euro via topsport wil recupereren.

‘Failliet van de sector’

De Pro League noemt de berichten ‘bijzonder verontrustend’. ‘De impact hiervan zal voor het Belgische professionele voetbal rampzalig zijn. Jonge talenten en gevestigde namen zullen niet meer te houden of te halen zijn en het zal voor onze clubs zo goed als onmogelijk zijn om nog Europese prestaties te leveren’, klinkt het in een persbericht.

Ook de zes grootste clubs hebben gereageerd in een gezamenlijk persbericht. ‘Dit slaat ons met verstomming’, aldus Club Brugge, Anderlecht, Standard, Genk, Gent en Antwerp. ‘We kunnen niet anders dan vaststellen dat er voorstellen worden geformuleerd die volgens de berekeningen in totaliteit zouden kunnen oplopen tot een recurrente impact van 170 miljoen. Dat is per definitie het failliet van de sector.’

Volgens de zes zal het effect van de maatregelen contraproductief zijn. ‘Jonge Belgen zullen niet rijpen in Belgische opleidingen. Ze zullen naar het buitenland verhuizen en onzichtbaar worden in de Belgische competitie. Dat of de inkomsten moeten op de kap van fans gegenereerd worden. En ook dat is relatief want om dergelijke impact te compenseren volstaat zelfs een verdrievoudiging van de ticketprijzen voor fans niet.’

De clubs roepen op tot ‘constructief overleg met de bevoegde ministers’. ‘Wat nu voorligt echter, is een ondoordachte, contra productieve en zijn doel missende systematiek waar wij ons niet kunnen bij neerleggen’, klinkt het.

Ze hebben alvast nog steeds de steun van MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez. ‘Sommigen willen ons voetbal een fiscale doodsteek geven. Maar over dit nieuwe voorstel is er geen politiek akkoord. Het zal er dan ook niet komen’, zei hij op Twitter.