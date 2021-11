Giro telt in 2022 zes bergritten

De Ronde van Italië zal in 2022 zes etappes voor klimmers bevatten. Dat heeft de organisatie RCS Sport woensdag bekendgemaakt. De organisatie onthult dit jaar gefaseerd het routeschema van de 105e editie, die tussen 6 en 29 mei 2022 zal plaatsvinden. De plaats van de etappes in het rittenschema is nog onbekend.

De eerste van de bergetappes staat op Sicilië op de agenda, tussen Avola en de Rifugio Sapienza, gelegen op de hellingen van de Etna. De rit zal 166 kilometer tellen met 3.590 hoogtemeters. ‘Het is duidelijk dat deze Giro moeilijk zal worden met zes bergetappes’, zei uittredend winnaar Egan Bernal. ‘Deze eerste bergrit op de Etna zal belangrijk zijn omdat het de kanshebbers voor het algemeen klassement die nog niet 100 procent zijn kan uitsluiten’.

De tweede bergrit volgt in de Apennijnen. De 187 kilometer tussen Isernia en de Blockhaus zullen geen respijt bieden aan het peloton. In 2017 schitterde een andere Colombiaan in de persoon van Nairo Quintana, die solo won op de top van een 13,6 km lange slothelling met passages van 14 procent. Daarna volgt de derde bergetappe in de Piëmontese Alpen tussen Rivarolo Canavese en Cogne (177 km). Na een relatief vlakke eerste helft van de dag krijgen de renners het drieluik Pila-les-Fleurs, Verrogne en Cogne voor de kiezen. Niet minder dan 46 van de laatste tachtig kilometer gaan bergop.

De vierde bergetappe begint in Salo, aan de oevers van het Gardameer, en eindigt na 200 kilometer in Aprica. De wedstrijd vindt plaats op de Goletto di Cadino, die de betreurde Marco Pantani in 1998 bedwong in zijn enige eindoverwinning in de ‘corsa rosa’, op de Mortirolo via Monno, Teglio en Santa Cristina, die voor het eerst sinds 1999 weer op het programma staat. De vijfde bergetappe belooft een bijzondere rit te worden. De dag zal beginnen met de beklimming van de Passo del Tonale. Na 70 kilometer afdaling volgen de beklimmingen van de Passo del Vetriolo en Menador. De finish in Lavarone, na 165 km wedstrijd, ligt 8 km na de top van de laatste klim van de dag.

Tot slot biedt de 167 km lange zesde bergetappe tussen Belluno en Marmolada in de Dolomieten het peloton drie wel erg pittige beklimmingen, met de Passo San Pellegrino (met passages van meer dan 15 procent), de Passo Pordoi, de ‘Cima Coppi’ van deze Giro 2022 met een passage op 2.239 meter hoogte, en de Marmolada, waar de finish ligt na 14 km klimmen aan een gemiddelde van 7,6 procent, waarvan de laatste zes aan bijna 11 procent.

Eerder maakten de organisatoren de drie eerste ritten van de komende Giro in Hongarije bekend, net als een reeks sprintritten en overgangsetappes, geschikt voor zogenaamde ‘baroudeurs’. Donderdag wordt de aankomstplaats van de 105e editie bekendgemaakt. De Colombiaan Egan Bernal won dit jaar de Giro.