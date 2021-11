Weerbericht | Zonnig en droog

Het wordt woensdagnamiddag vrij zonnig en droog. Vooral in het noordwesten echter verwachten we nog lage wolken, eventueel met wat lokaal gedruppel.

De maxima lopen uiteen van 7 graden in de Hoge Ardennen tot 11 graden in het centrum, voorspelt het KMI.

Woensdagnacht trekt de zone met lage bewolking traag richting het centrum van het land. In het oosten blijven de opklaringen breed met vriestemperaturen als gevolg. Over het oosten bestaat er ook kans op (aanvriezende) mist. De minima schommelen van lokaal -5 graden in de Hoge Venen, +5 graden in het centrum tot rond +8 graden aan de kust.

Donderdagochtend is het overwegend grijs, maar over het oosten is er kans op enkele opklaringen en daar kan het plaatselijk glad zijn. Overdag worden de opklaringen breder ten zuiden van Samber en Maas, elders blijft het vaak zwaarbewolkt. De maxima schommelen tussen 8 graden in de Hoge Ardennen en 13 graden in het westen van het land.

Donderdagavond en - nacht blijft het in de meeste streken bewolkt tot zwaarbewolkt. In het oosten van het land zijn er wel opklaringen met daar lokale gladheid en (aanvriezende) mist. De minima liggen tussen -3 graden in de Hoge Venen en +6 graden aan de kust.

Vrijdag blijft het meestal droog met eerst vrij veel wolken en later opklaringen, met maxima tussen 7 en 13 graden. Zaterdag volgt er regen of buien, maar zondag wordt het opnieuw droger bij weinig veranderende temperaturen.