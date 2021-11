Armbanden van Franse koningin Marie-Antoinette verkocht voor 7 miljoen euro

Armbanden van de Franse koningin Marie-Antoinette zijn dinsdag bij veilinghuis Christie’s in Genève voor meer dan 7 miljoen euro onder de hamer gegaan.

Het was de eerste keer dat de juwelen met in totaal 112 diamanten, geveild werden. Rahul Kadakia, Christie’s internationale juwelendirecteur die de veiling leidde, vertelde de veilingzaal in Genève dat de armbanden bijna 200 jaar in dezelfde familie waren gebleven. De koper bood telefonisch en is niet geïdentificeerd.

Voordat ze met Lodewijk XVI en hun kinderen Frankrijk probeerde te ontvluchten naar aanleiding van de Franse Revolutie, had Marie-Antoinette de juwelen naar Brussel gestuurd. Vandaar werden ze naar haar geboorteland Oostenrijk overgebracht. De koningin was geweldig onpopulair bij de bevolking en werd in 1793 met de guillotine onthoofd. Haar dochter Marie-Therese overleefde de revolutie wel en ontving de juwelen toen ze in Oostenrijk aankwam.

Foto: REUTERS

Foto: AP