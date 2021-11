Google ontsnapt niet aan Europese miljardenboete

EU-commissaris Margrethe Vestager krijgt van het Europees Gerecht gelijk in haar strijd tegen de onrechtmatige marktdominantie van Google Shopping. Er wacht Google een boete van 2.4 miljard euro.

Vestager besliste in 2017 om Google een miljardenboete op te leggen omdat de Amerikaanse internetgigant zijn dominantie in de online markt had misbruikt om concurrenten te hinderen. De Europees commissaris voor de Mededinging nam daarbij de prijsvergelijkingsdienst Google Shopping in het vizier.

Volgens Vestager plaatst Google zijn eigen prijsvergelijkingsdienst steevast bovenaan de zoekresultaten, terwijl het concurrerende vergelijkingssites amper vindbaar maakte. Die werkwijze levert Google een onrechtmatig commercieel voordeel op, terwijl er schade is voor Google’s concurrenten maar ook voor de Europese consumenten, die van mogelijk betere en goedkopere alternatieven verstoken blijven.

Google ging niet akkoord met de boete, argumenteerde dat het zijn diensten alleen maar nuttiger wilde maken voor de consument, en trok naar het Europees Gerecht.

Die Europese rechtbank van eerste aanleg oordeelt nu dat de Europese Commissie afdoende heeft aangetoond dat Google misbruik heeft gemaakt van zijn dominante positie als online zoekmachine om op de markt van de prijsvergelijkers aan oneerlijke concurrentie te doen. Google zal de boete effectief moeten betalen, al kan het bedrijf nog in beroep gaan bij het Europees Hof van justitie.

Door de gewonnen rechtszaak zal commissaris Vestager zich gesterkt voelen in haar harde aanpak van de Amerikaanse big tech-bedrijven. Tegen Google lopen nog twee andere aanklachten, onder meer over oneerlijke concurrentie op het vlak van digitale advertenties.