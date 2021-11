Extra prik voor iedereen die Janssen-vaccin kreeg

Dat heeft de Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid beslist.

Het zou gaan om 363.000 Belgen, onder wie 243.000 Vlamingen, die volgens het advies van de Hoge Gezondheidsraad (HGR) een boosterprik moeten krijgen. Dat zou dan met een mRNA-vaccin van Pfizer of Moderna gebeuren.

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) liet dinsdag al weten een extra vaccin aan te raden voor Belgen die eenmalig gevaccineerd zijn met het Janssen-vaccin, ook mensen jonger dan 65 jaar. De ministers volgen dat advies dus. Het extra vaccin zou minimaal twee maanden na de eerste vaccinatie moeten worden toegediend.

In Duitsland en de Verenigde Staten krijgt iedereen die ingeënt werd met het Janssen-vaccin al na vier weken een extra dosis. Uit verschillende studies blijkt immers dat de bescherming met Janssen ondermaats is.

Veel andere landen schuiven mondjesmaat op naar een derde prik voor iedereen, door eerst opfrissingsprikken aan te bieden voor wie er de grootste baat bij heeft. Dat is ook in België zo. Na de mensen met een zwak immuunsysteem, de ouderen (65+) en het zorgpersoneel, volgt nu dus iedereen die eerder het Janssen-vaccin kreeg.

Daarnaast gaat de IMC Volksgezondheid ook een globale visie uitwerken over de derde prik. ‘Op 27 november zullen we de operationalisering ervan bespreken’, tweet minister Beke. ‘Zo geven we de vaccinatiecentra de duidelijkheid die ze vragen.’