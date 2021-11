Vluchtelingen in Wit-Rusland breken door Poolse grens

Twee groepen vluchtelingen hebben dinsdagavond vanuit Wit-Rusland de Poolse grens overgestoken. Dat melden verschillende Poolse media.

Enkele tientallen vluchtelingen slaagden erin om in de buurt van de dorpen Krynki en Bialowieza de grensafsluiting te vernielen en de grens over te steken, zo meldt het Poolse nieuwsagentschap Pap. Een woordvoerster van de grenswacht heeft aan de lokale radiozender Bialystok verklaard dat in beide gevallen hekken en barrières met geweld werden neergehaald. Sommigen van hen werden teruggebracht naar Wit-Rusland, maar anderen zijn gevlucht, zo zegt ze.

De Wit-Russische grenswacht heeft ook foto’s gepubliceerd van mensen met bebloed hoofd en bloedende handen. Ze zouden snijwonden hebben opgelopen toen ze probeerden over een hek met prikkeldraad te klimmen. Ze hebben medische verzorging gekregen, luidt het.

Europese Unie

Aan de grens tussen Wit-Rusland en het EU-land Polen zijn honderden mensen in zeer slechte omstandigheden samengetroept. Polen heeft soldaten aan de grens opgesteld om te voorkomen dat ze de grens oversteken. Er werden ook grensafsluitingen geplaatst om de mensen tegen te houden.

De EU beschuldigt de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko ervan doelbewust mensen uit crisislanden als Syrië, Afghanistan, Libië en Irak binnen te halen in zijn land, om ze dan via Polen door te laten reizen naar de Europese Unie. Het regime zou zo wraak willen nemen op de sancties die Europa oplegde vanwege de onderdrukking van de oppositie en het middenveld in Wit-Rusland.