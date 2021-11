‘De Standaard’ is genomineerd voor twee Oorkondes, de Vlaamse podcastprijzen

Met de Oorkondes krijgt Vlaanderen zijn eigen podcastprijzen. De 25-koppige jury maakte donderdag de shortlist bekend voor de vijf categorieën. De Standaard is tweemaal genomineerd in de categorie ‘Nieuws’.

Op zaterdag 4 december worden voor het eerst de Oorkondes uitgereikt in het Kursaal van Oostende. De Vlaamse podcastprijzen bekronen de beste podcasts van het jaar in vijf categorieën: ‘Nieuws’, ‘Cultuur’, ‘Inzicht’, ‘Story’ en ‘Talk’. Dit zijn de genomineerden per categorie in alfabetische volgorde.

Nieuws:

Björn in the USA, Het complot tegen de waarheid, De stemmen van assisen, DS vandaag, Het punt van Van Impe, en Plan B.

Cultuur:

De nacht,De vele levens van Gertrude Stein, Generation XIII, Lampo & Lampo,Mercury mysteries, en Samenklank.

Inzicht:

Bruto nationaal geluk, Fichebak, Geschiedenis voor herbeginners, Onderons, Ongesteld, en Scheef bekeken.

Story:

Dochters van ondernemers, Drie dagen, Nabij, Pleisterplaats, Topdokters: patiënt Pedro, en Wie was mama.

Talk:

Onbespreekbaar, Oostende bonsoir, Twintigers, Weg, Welcome to the AA, enZwijgen is geen optie.

Alle podcasts zijn op smartphone via bovenstaande links te beluisteren in de podcastapp van De Standaard.

Twee nominaties voor De Standaard

De Standaard is twee keer genomineerd in de categorie ‘Nieuws’, met de dagelijkse nieuwspodcast DS Vandaag en de vijfdelige reeks Het complot tegen de waarheid.

Er zijn ook gezichten van De Standaard te herkennen in andere nominaties. Zo deed audioproducer Brecht Plasschaert de montage van Generation XIIIover studenten aan dansschool Parts, dat genomineerd is in de categorie ‘Cultuur’. Guinevere Claeys, chef Letteren bij De Standaard, is genomineerd in de categorie ‘Talk’ met Oostende bonsoir, een interviewreeks die ze maakt in samenwerking met stad Oostende. De Standaard-journalist Max De Moor is genomineerd in de categorie ‘Inzicht’ met Scheef bekeken, een podcast over queer cultuur die hij samen met Tim Devriese maakt.

25-koppige jury

De shortlist werd samengesteld door een onafhankelijke jury van 25 vertegenwoordigers uit de kunst-, cultuur-, ­media- en podcastwereld. Wouter Deprez is juryvoorzitter. Er wordt ook een publieksprijs uitgereikt. Iedereen kan zijn stem uitbrengen voor zijn favoriet uit bovenstaande lijst via deze link.

De uitreiking vormt de afsluiter van het eerste DS Podcastfestival, een coproductie van De Standaard en de stad Oostende. Dat vindt op vrijdag 3 en zaterdag 4 december plaats, en wil de spraakmakendste Vlaamse podcasts in de kijker zetten. Vrijdag is voorbehouden aan media- en podcastprofessionals. Zaterdag zet het Kursaal zijn deuren open voor het grote publiek met een brede waaier aan live-opnames, avant-premières en panelgesprekken. Onder anderen Brian Reed (S-Town) en Hollywoodacteur en comedian Connor Ratliff (Dead eyes) zakken af naar Oostende.

Tickets en info over het DS Podcastfestival.