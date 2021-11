Hans Bonte (Vooruit): ‘Weigering vergunning is puur politieke opstelling’

De beslissing van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) om de gascentrale in Vilvoorde niet te vergunnen, is een politieke en geen inhoudelijke beslissing. Dat zegt burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte (Vooruit) woensdag in De Ochtend op Radio 1.

‘Ik ben niet verrast’, zegt burgemeester Bonte woensdag. ‘Ik stel vast dat, in afwijking van alle adviezen van de administratie, de N-VA-mandataris telkens neen zegt’, aldus Bonte, die het heeft over een ‘puur politieke opstelling’. ‘De minister is duidelijk slimmer dan haar eigen adviesinstanties. Zo creëer je een grote rechtsonzekerheid naar investeerders en energievoorziening toe.’

‘Niemand is vragende partij om nog te investeren in fossiele centrales. Alleen is het in dit geval wel een noodzakelijk kwaad om de transitie te maken naar duurzame energie’, vervolgt Bonte, die vermoedt dat minister Demir met de weigering aan wil tonen dat het federaal niveau niet werkt en de minister ‘zich zo wellicht een voorstander toont van kernenergie’. Bonte wijst ook op de verantwoordelijkheid van de coalitiepartners van minister Demir in de Vlaamse regering.