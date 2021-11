Onderzoek bestorming Capitool: rechter beslist dat Trump toch documenten moet overmaken, woordvoerster en topadviseur van Trump gedagvaard

Een rechter in Washington D.C. heeft dinsdag geoordeeld dat ex-president Donald Trump wel degelijk de gevraagde documenten moet overdragen aan de speciale commissie van het Huis van Afgevaardigden die de bestorming van het Capitool onderzoekt. Dat melden de Amerikaanse media.

Trump was in oktober naar de rechter gestapt om de overdracht van de documenten tegen te houden. Hij deed dat nadat president Joe Biden wel toestemming had gegeven om archieven aan de commissie te bezorgen die verband houden met het optreden van Trump op 6 januari, de dag dat het Capitool werd bestormd.

Trump beriep zich voor zijn klacht op zijn ‘executive privilege’, waardoor een president het recht heeft om informatie niet vrij te geven aan het Congres.

De rechter oordeelde nu dus in het nadeel van de Republikein. In het vonnis schrijft ze dat het in het algemeen belang is dat de gebeurtenissen van 6 januari worden onderzocht, zodat die in de toekomst nooit meer zullen gebeuren. ‘Voor het eerst sinds 1980 was er geen vreedzame overdracht van de macht’, schreef ze nog volgens NBC News.

De betwiste documenten, volgens de media een veertigtal, zullen in principe vrijdag aan de commissie overgedragen worden. Trumps advocaat liet wel al weten in beroep te gaan indien de rechter oordeelt dat de documenten vrijgegeven moeten worden.

Meer dagvaardingen

De commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden die de bestorming van het Capitool op 6 januari onderzoekt, heeft dinsdag ook opnieuw een hele reeks mensen gedagvaard. Onder hen de vroegere Witte Huis-woordvoerster Kayleigh McEnany en de topadviseur van oud-president Donald Trump, Stephen Miller.

De mensen die gedagvaard worden moeten getuigen voor de commissie en documenten voorleggen.

Onder anderen Kayleigh McEnany, de vroegere Witte Huis-woordvoerster, is nu ook gedagvaard. Foto: AP

In totaal werden dinsdag nog eens tien vroegere medewerkers van Donald Trump gedagvaard. Naast McEnany en Miller gaat het ook onder meer om oud-vicestafchef van het Witte Huis Christopher Liddell en de vroegere nationaleveiligheidsadviseur van vicepresident Mike Pence.

De commissie wijst erop dat McEnany als woordvoerster talrijke publieke verklaringen heeft gedaan, ook over de vermeende verkiezingsfraude. Miller heeft dan weer samen met zijn team de speech geschreven die Trump net voor de bestorming gaf tijdens een rally in de buurt van het Capitool.

Maandag werden ook al zes mensen gedagvaard voor de commissie, onder wie Trumps vroegere veiligheidsadviseur Michael Flynn en campagnedirecteur William Stepien.

‘Hel gaat losbreken’

De commissie wil via de getuigenissen en documenten alle details te weten komen over de inspanningen van het Trump-kamp om de verkiezingsuitslag om te keren. In totaal werden al meer dan 150 mensen ondervraagd in verband met de gebeurtenissen van 6 januari.

Trumps oud-adviseur Steve Bannon, die eerder gedagvaard werd, heeft geweigerd voor de commissie te getuigen over zijn rol bij de aanval op het parlementscomplex. Hij weigert toe te lichten waarom hij voor de bestorming verklaarde dat de ‘hel gaat losbreken’ en beroept zich daarvoor op immuniteit die de president en adviseurs zouden hebben. Het Huis van Afgevaardigden oordeelde onlangs dat Bannon daarom moet worden vervolgd voor minachting van het parlement.

Aanhangers van Donald Trump bestormden op 6 januari het Capitool, waar in het Congres de verkiezingsresultaten gevalideerd werden. Trump heeft steeds volgehouden dat de Democraten de verkiezing van hem gestolen hebben. Tijdens en na de bestorming stierven vijf mensen, onder wie een politieagent. Trump wed een tweede keer impeached en er werd een afzettingsprocedure gestart, maar hij werd door de Senaat – die door de Republikeinen werd gedomineerd – vrijgesproken.