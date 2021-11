Geen politiek, religie of gezondheid meer in gepersonaliseerde Facebook-reclame

Gebruikers van de sociaalnetwerksites Facebook en Instagram zullen geen gepersonaliseerde reclame meer krijgen over bepaalde gevoelige onderwerpen, zoals seksuele geaardheid en politieke voorkeuren. Het gaat om een grote verandering in het advertentiebeleid van moederbedrijf Meta, de nieuwe naam van Facebook Inc.

“We willen beter beantwoorden aan de veranderende verwachtingen van de gebruikers over de methoden van de adverteerders”, aldus vicedirecteur bevoegd voor reclame, Graham Mudd.

Het bedrijf heeft de laatste tijd veel kritiek gekregen, onder meer over het feit dat het geld primeert op het welzijn van de gebruikers.

In 2020 behaalde Facebook een omzet van 84 miljard dollar, voornamelijk door advertentie-inkomsten. Adverteerders kunnen zeer gericht reclame naar gebruikers sturen, gebaseerd op hun interesses.

In een blogpost gaf Meta voorbeelden van reclamecampagnes die niet meer welkom zijn op zijn platformen, zoals “bewustzijn rond longkanker”, “Werelddiabetesdag”, “LGBT-cultuur”, “Joodse feestdagen” of politieke voorkeuren en sociale kwesties. De verandering gaat in vanaf 19 januari.

Het bedrijf wil zo vermijden dat organisaties de categorieën in kwestie misbruiken en bijvoorbeeld mensen aanmoedigen om foute of gevaarlijke dingen te doen omdat ze homoseksueel of moslim zijn, of omdat ze aan een bepaalde ziekte lijden.

Wapens en discriminatie

In januari onthulde de website Tech Transparency Project dat leden van extreemrechtse groepen voor de bestorming van het Amerikaanse Capitool reclame aangeboden kregen over wapenholsters of kogelvrije vesten.

De Amerikaanse autoriteiten beschuldigden Facebook er in 2019 ook van immoadvertenties toe te laten die mensen met een andere huidskleur, gezinnen met kinderen, vrouwen of mensen met een handicap uitsluiten.