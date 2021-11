Frankrijk gaat 2 nieuwe kernreactoren bouwen

Frankrijk zal twee nieuwe kernreactoren bouwen op zijn grondgebied. Dat heeft de Franse president Emmanuel Macron dinsdag aangekondigd in een televisietoespraak. Zo wil Frankrijk zijn energieonafhankelijkheid waarborgen, zijn elektriciteitsvoorziening garanderen en zijn klimaatdoelstellingen halen, met name CO2-neutraliteit tegen 2050.

‘We zullen, voor de eerste keer sinds decennia, de constructie van kernreactoren in ons land hervatten en hernieuwbare energie blijven ontwikkelen’, zei president Macron.

‘Als we voor onze energie redelijke tarieven willen betalen en niet afhankelijk willen zijn van het buitenland, moeten we tegelijkertijd blijven bezuinigen op energie en investeren in de productie van koolstofvrije energie op ons grondgebied’, aldus de Franse president. ‘Die investeringen zullen ons in staat stellen om, op het moment dat we de COP26 in Glasgow afsluiten, tegen de situatie opgewassen te zijn.’

Frankrijk steunt in grote mate op kernenergie. Het maakt 70 procent van de opgewekte stroom in Frankrijk uit en vormt zelfs een exportproduct. Naar aanleiding van de ramp in Fukushima in 2011 wilden Macrons voorgangers het aandeel kernenergie van 70 terugbrengen tot 50 procent. Macron stapt nu van dat plan af.

Eerder kondigde Macron al aan dat hij tegen 2030 een miljard euro wil investeren in zogenaamde SMR’s, kleine modulaire reactoren, die op termijn veiliger moeten zijn en minder hoogradioactief ­afval produceren.