Demir geeft geen vergunning voor gascentrale in Vilvoorde, wel voor die in Wondelgem

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft een voorwaardelijke omgevingsvergunning afgeleverd voor de vernieuwing van een gascentrale in Wondelgem. Maar de nieuwe centrale die in Vilvoorde zou komen, krijgt er geen.

De gascentrale in Wondelgem krijgt enkel een vergunning als ze CO2-neutraal is tegen 2040. De gascentrale in Vilvoorde zou dan weer niet voldoen aan de ministeriële instructie rond stikstof. Dat was ook de reden waarom eerder dit jaar een vergunning werd geweigerd voor de centrale in Tessenderlo.

De weigering voor een vergunning in Vilvoorde is een serieuze streep door de rekening van uitbater Engie/Electrabel. De deputatie van Vlaams-Brabant had die vergunning eerder al geweigerd, waarop het dossier in beroep op het bureau van Demir terechtkwam. Vorige week gaf de belangrijkste adviescommissie van de Vlaamse overheid wel een positief advies over de gascentrale van Vilvoorde. Maar dat advies legt Demir naast zich neer.

Woordvoerster Hellen Smeets van Engie Electrabel spreekt van ‘een grote verrassing, aangezien het advies van de commissie positief was.’ Het is momenteel nog te vroeg om te zeggen of het bedrijf in beroep gaat. ‘We gaan nu een gedetailleerde juridische analyse van die beslissing maken, zodra we die hebben ontvangen’, aldus de woordvoerster.

Vooral de uitstoot van 107.000 kg ammoniak is een probleem voor de Vlaamse regering. Volgens het kabinet-Demir heeft de aanvrager op geen enkele manier aangetoond hoe de centrale de uitstoot van ammoniak zou verlagen.

‘Ik heb helaas moeten vaststellen dat aan de stikstofrichtlijnen niet wordt voldaan. Als ik het dossier toch zou goedkeuren breng ik de rechtszekerheid van heel wat bedrijven en landbouwers in gevaar. Dat kan men dus onmogelijk van een minister eisen. Vlaanderen zal projecten die voldoen aan onze normen in dat kader altijd een vergunning verlenen, zoals in Gent of zoals onze 410 MW vergunde windturbines sinds ik minister ben. Maar ze moeten er wél aan voldoen’, zegt Demir over de weigering.

‘Geen fan’

In Wondelgem, Gent, mag Luminus een bestaande gasinstallatie van 390 MW aan de Gentse Ringvaart uitbreiden met 234 MW. De bedoeling is die capaciteit aan te wenden in periodes van piekverbruik. De deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen verleende in mei al een omgevingsvergunning voor de centrale, maar door het protest van een omwonende kwam ook dit dossier bij Demir terecht.

‘Ik ben ook geen fan van een gascentrale in Gent, maar een aanvraag die voldoet aan de milieuvoorwaarden krijgt nu eenmaal een vergunning. Tegelijk sta ik er echter op dat de energieproductie in Vlaanderen zo snel mogelijk CO2-neutraal wordt. Luminus krijgt dit dan ook uitdrukkelijk als voorwaarde opgelegd tegen 2040’, aldus nog Demir.

In september weigerde Demir nog de vergunning voor de gascentrale in Dilsen-Stokkem. Volgens Demir komt de gascentrale niet overeen met de verkavelingsvoorschriften en is ze groter dan toegestaan.