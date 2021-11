Gered van de sloop: paar duizend Britse telefoonhokjes

De Britse telecomregulator Ofcom gaat operator BT, het vroegere British Telecom, verplichten enkele duizenden van de iconische rode telefoonhokjes te laten staan. Vandaag staan er over heel het Verenigd Koninkrijk nog ongeveer 21.000 telefooncellen, maar BT wil ervan af omdat meer dan 96 procent van de Britse bevolking beschikt over een gsm.

BT is al enkele jaren bezig publieke telefoons uit dienst te halen. Nu regulator Ofcom nieuwe regels heeft uitgevaardigd ziet het ernaar uit dat ongeveer 5.000 hokjes, vooral in landelijke regio’s, moeten blijven staan.

In die nieuwe regels staat te lezen dat de hokjes moeten blijven staan als hun locatie niet gedekt wordt door de vier Britse mobiele providers, of als er het laatste jaar meer dan 52 oproepen gebeurden of als uitzonderlijke omstandigheden hun behoud rechtvaardigen. Ook als de cabine zich bevindt op een plaats waar regelmatig ongevallen of zelfmoordpogingen zijn, moet ze blijven staan.

Van mei 2019 tot mei 2020 werd nog zowat vijf miljoen keer met zo’n openbare telefoon gebeld, waarvan 150.000 keer naar de hulpdiensten. Die oproepen waren goed voor zeven miljoen belminuten, tegenover 800 miljoen in 2002.

De laatste jaren werden al 6.000 cabines uit dienst gehaald en voor één pond per stuk aangekocht door lokale organisaties. Die transformeerden de cabines naar onder meer minibibliotheken, defibrillatoren of bankautomaten.