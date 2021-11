Bpost haalt topper van FedEx binnen

Bpost Groep haalt Jean Muls binnen om ceo van Bpost België te worden. De baas van Boston Consulting in België, Nicolas Baise, wordt dan weer hoofd strategie en transformatie.

De opvallendste aankondiging is de creatie van een nieuwe functie: die van ceo van Bpost België. Die post wordt toevertrouwd aan Jean Muls die de afgelopen zes jaar aan de slag was voor de Amerikaanse koeriergroep Federal Expres.

Muls was bij FedEx verantwoordelijk voor de Air Hub activiteiten, zeg maar de koerierdiensten per vliegtuig. Hij had onder meer de cargo-hubs van FedEx op luchthavens als Luik, Keulen, Frankfurt, München en Kopenhagen onder zich alsook die van Charles de Gaulle.

Voordat Muls, die Franstalig is, naar FedEx trok, was hij ceo van Imtech België. Hij werkte eerder ook bij Vinçotte en Flightcare. Muls studeerde destijds af als burgerlijk ingenieur aan de Brusselse ULB.

Muls krijgt als opdracht de twee grote Belgische divisies van Bpost, de brievenpost en pakjesdienst samen te voegen en synergieën te ontwikkelen. De brievenpost is nog belangrijk voor de winstgevendheid van Bpost maar daalt elk jaar zienderogen. De pakjesactiviteit groeit, maar de winstmarges in dit concurrentieel segment zijn vrij laag.

Nieuw hoofd transformatie

Naast Muls trekt Bpost ook een expert aan van bij de Boston Consulting Group (BCG). Het gaat om Nicolas Baise. Baise was de laatste 15 jaar aan de slag voor BCG en is de baas van de Belgische adviespraktijk. Hij maakt bij de adviesgroep verder deel uit van de vakgroep energie en industrie. Hij werkte veel voor zowel nutsbedrijven als transportgroepen. Baise wordt voor Bpost hoofd strategie en transformatie. Eveneens een belangrijke functie in het licht van de grote verandering waar dit overheidsbedrijf door moet.

Zowel Baise als Muls worden lid van het directiecomité en worden directe medewerkers van Dirk Tirez, de ceo van Bpost Groep. Bpost is ook nog op zoek naar een nieuwe financieel directeur en hoofd technologie. Rekruteringskantoren zijn met die zoektocht bezig.

Bpost maakte zopas ook zijn resultaten over het derde kwartaal bekend. Die liggen in lijn van de verwachting, zegt Bpost. Net zoals PostNl heeft Bpost wel de impact gevoeld van de nieuwe btw-regeling die voor webshops van buiten Europa geldt.