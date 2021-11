Waarom het altijd weer dreigt fout te lopen met de Moslimexecutieve

Begin volgend jaar gaat de Moslimexecutieve zichzelf helemaal heruitvinden, dat heeft ze toch beloofd. Maar het is niet zo dat iedereen dat meteen gelooft - en zeker minister van Justitie Vincent Van Quickenborne niet. Want het verhaal van de Moslimexecutieve is al jaren een erg moeizaam verhaal. Waar loopt het fout en hoe ver staan we nog van de droom van een westerse islam?