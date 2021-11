In de Noorse hoofdstad Oslo heeft een man verschillende mensen met een mes gestoken op straat. Een agent raakte gewond. De dader werd door de politie doodgeschoten, melden verschillende media.

Noorse media publiceerden beelden van de vermoedelijke dader. De man had een ontbloot bovenlichaam en leek willekeurige mensen aan te vallen met een mes. Het incident deed zich voor in de wijk Bislett.

Een politieagent die de man probeerde te arresteren, raakte gewond, bevestigt de politie.

De vermoedelijke dader werd doodgeschoten. Er zou geen sprake zijn van terreur. ‘We sluiten geen motieven uit, maar er is in dit stadium geen informatie die wijst op een terroristische aanslag,’ zei inspecteur Egil Jørgen Brekke op een persconferentie.

De politie wilde geen details geven over de identiteit van de neergeschoten man. Volgens het Noorse dagblad Verdens Gang gaat het om een Russische man van in de dertig die in december 2020 was veroordeeld tot psychiatrische zorg na een mesaanval een jaar eerder in Oslo.