‘Meerderheid kan doorgaan met activering pandemiewet’

De Juridische Dienst van de Kamer geeft aan dat de meerderheid kan doorgaan met de activering van de pandemiewet. Een tweede lezing zoals door de oppositie gevraagd kan niet.

De oppositie zette gisteren de coronamaatregelen op de helling door een tweede lezing te vragen van de activering van de pandemiewet. De pandemiewet zelf is al een tijd geleden gestemd en van kracht, maar om ze te activeren moet de epidemiologische noodsituatie uitgeroepen worden. Dat gebeurt door de regering via een Koninklijk Besluit dat binnen de vijftien dagen moet bekrachtigd worden. Dat is zaterdag.

Die bekrachtiging werd gisteren besproken in de commissie Binnenlandse Zaken met de bedoeling om ze dan woensdag in de plenaire vergadering te stemmen. Maar de oppositie stak stokken in de wielen door een ‘tweede lezing’ te vragen. Dat betekent dat het onderwerp ten vroegste binnen vijf dagen opnieuw aan bod zou komen.

Zaterdag zou dus niet gehaald worden. Maar de juridische diensten van de Kamer hebben nu geadviseerd dat in dit geval een ‘tweede lezing’ niet toegestaan is. Zo wordt de kans groter dat de activering van de pandemiewet morgen toch plenair kan bekrachtigd worden.

Het wordt nog uitkijken hoe de conferentie van de voorzitters – de vergadering van de fractieleiders en kamervoorzitter – straks naar het advies zal kijken en of de oppositie er zich zomaar zal bij neerleggen of nog andere vertragingsmanoeuvres in de strijd zal gooien. ‘Wij zijn het helemaal niet eens met deze lezing’, zegt N-VA-fractieleider Peter De Roover. ‘Het reglement is loepzuiver. Een reglement dient net om een meerderheid in toom te houden. Maar als men nu gaat stemmen over de toepassing van het reglement, is het einde zoek. Afwachten hoe het straks loopt.’