Hackersgroep eist 50 miljoen dollar in bitcoin na aanval op Mediamarkt

De Europese vestigingen van Mediamarkt zijn sinds gisterenochtend getroffen door hackers. Volgens onderzoek van RTL Nieuws zou blijken dat de hackers 50 miljoen dollar vragen. De nieuwssite schrijft ook dat er momenteel onderhandeld wordt, maar dat kan onze redactie niet bevestigen.

Alle Europese vestigingen van het Duitse concern, dat zijn er meer dan duizend, werden gisteren getroffen door een cyberaanval. Het nieuws werd gemeld door het Nederlandse RTL Nieuws, dat zei zich te baseren op interne e-mails die het had kunnen inkijken. Daarin zou staan dat de computers in de winkels niet meer gebruikt mochten worden. Ook zou zijn gevraagd om de internet­kabels uit kassa’s te ­halen en systemen niet opnieuw op te starten.

Nog volgens RTL Nieuws gaat het om de cybercriminele groep Hive, dat 50 miljoen dollar (43 miljoen euro) in bitcoin vraagt. Er zou op dit moment onderhandeld worden, maar de Belgische woordvoerder van Mediamarkt reageert aan De Standaard dat het ‘om geruchten gaat.’

Dat de hackers het losgeld vragen in bitcoin, is niet nieuw. In Juli dit jaar betaalde het Antwerpse ICT-bedrijf ITxx 300.000 Amerikaanse dollars (ruim 250.000 euro) aan cybercriminelen in bitcoin.

• Zelfs boekhandels doelwit van cyberaanval

Criminele organisatie

Het Centrum voor Cybersecurity raadt al jaren het betalen van losgeld aan cybercriminele organisaties af. ‘Je bent op dat moment aan het onderhandelen met een criminele organisatie. Je weet nooit of je de versleutelde gegevens terug zal krijgen of dat de organisatie geen sporen achter zal laten’, zegt Katrien Eggers van het Centrum voor Cybersecurity.

Hoeveel bedrijven in België getroffen worden door zo’n ramsomware (de schadelijke software die bestanden gijzelt, red.), is niet duidelijk. ‘Er is geen meldingsplicht’, aldus Eggers.

Uit een internationaal rapport van de Briste verzekeraar Hiscox bleek afgelopen mei dat meer dan vier op de tien (42 procent) van Belgische bedrijven het afgelopen jaar getroffen werden door minstens één cyberaanval.