Protest tegen seksueel geweld breidt uit met horecaboycot

Na recente verhalen over seksueel misbruik in het uitgaansleven wordt opgeroepen om komende vrijdag niet uit te gaan in Brussel. Ook in het buitenland worden gelijkaardige acties op poten gezet.

Met de actie Nightlife Blackout wil de vzw lessousentendues opnieuw aandacht vragen voor seksueel geweld tegen vrouwen in het uitgaansleven. ‘Uitgaan moet een moment zijn dat je je kan amuseren, niet dat je misschien gedrogeerd en verkracht wordt’, klinkt het op hun Instagrampagina. De video om het evenement aan te kondigen werd ondertussen al meer dan 7.000 keer bekeken.

Ze roepen op om aan het Albertinaplein in Brussel om 20 uur mee te protesteren. Het is ondertussen de zoveelste actie tegen seksueel geweld in het uitgaansleven. De bal ging aan het rollen met een bericht van 10 oktober op Instagram dat opriep om de bars Waff en El Café te boycotten, nadat twee vrouwen na een bezoek aan Waff het slachtoffer zouden zijn geworden van een verkrachting. Ze zouden eerst gedrogeerd zijn door de dader, een barman van het café.

Via de hashtag #balancetonbar werden getuigenissen verzameld. Oprichtster van de Instagrampagina Balancetonbar Maïté Meeus wil zo de aandacht vestigen op het probleem. In Elsene, waar de twee bars zich bevonden, werd zo ook al meermaals geprotesteerd. ‘Slachtoffers, we geloven je. Verkrachters, we zien je’, werd er geroepen.

Ook in Gent komt er een overleg tussen de stad, politie, stadsdiensten en horeca. Na twee mogelijke verkrachtingen de afgelopen weken kwamen zondag zeshonderd manifestanten samen. De laatste dateerde van zaterdagochtend afgelopen weekend: 18-jarige vrouw werd omstreeks 6 uur aangetroffen op de trappen van de Albert Heijn in de Overpoortstraat. Ze verklaarde te zijn verkracht in een café in de Overpoortstraat. De betogers overhandigden een open brief over de ‘verkrachtingscultuur’ in het uitgaansleven aan het Gentse stadsbestuur.

Ook in het buitenland worden gelijkaardige acties opgezet. Na de Instagrampagina Balance ton bar van de Belgische Meeuws, zijn er ondertussen gelijkaardige pagina’s voor onder andere Lyon, Parijs, Rijsel en Marseille. In het Verenigd Koninkrijk werd onder andere in Nottinghamshire, West Yorkshire, Edinburgh, Dundee en Glasgow zogenaamde Girls night in georganiseerd. Ook hier wordt seksueel misbruik aangeklaagd, naar aanleiding van nieuws over meisjes die gedrogeerd werden via hun drankjes en dan seksueel misbruikt werden.