Gedenkteken ‘De Standaard’-journaliste Stephanie Verbraekel opgefrist

Afgelopen weekend heeft de actiegroep Heroes for Zero het gedenkteken voor ‘De Standaard’-journaliste Stephanie Verbraekel opgefrist. Stephanie overleed vier jaar geleden tijdens een verkeersongeval waarbij de bestuurder te snel reed.

Op 7 november 2017 stierf onze collega Stephanie Verbraekel (28) op enkele meters van haar appartement in het Brusselse Schaarbeek. Ze werd aangereden door een autobestuurder die 90 kilometer per uur reed in een zone 30. De man werd veroordeeld tot een werkstraf van 250 uur.

Na haar overlijden werd de actiegroep Heroes for Zero opgericht en in februari 2020 werd het gedenkteken ‘J’y ai laissé mes plumes’ onthuld. Het is een symbool voor alle Brusselse verkeersslachtoffers en werd ontworpen door Jean-François D’Or, een buurtbewoner en bekende ontwerper. ‘Als buurtbewoner heeft de aanrijding me erg aangegrepen. Hier wordt nog altijd heel vaak te snel gereden’, zei D’Or toen. ‘Toen men me aansprak om hier een gedenkteken te maken voor Stephanie, zei ik meteen ja.’

Aan Bruzz liet Heroes for Zero weten dat de Haachtsesteenweg, de straat waar Stephanie overleed, nog steeds niet veilig genoeg is. ‘Sinds het ongeval is er wel vooruitgang gemaakt, maar er wordt nog steeds geracet op die as’, zei Pieter Fannes aan de Brusselse nieuwswebsite. ‘Enkele weken geleden was daar nog een crash ter hoogte van het Poggeplein.’

Heroes for Zero wil meer snelheidscontroles en een betere beveiliging van zebrapaden.

Four years ago, Stephanie Verbraekel was killed while crossing the Chaussée de Haecht in Schaerbeek. The indignation over her death sparked this citizen group. To render her monument more visible, we've chalked the maple tree it embraces.

