Naarmate de hoorzittingen over de PFOS-vervuiling in het Vlaams Parlement vorderen, komt het rapport van toxicoloog Jan Tytgat steeds meer in het vizier. Zo trok het rapport onvolledige conclusies.

Het agentschap Zorg en Gezondheid was tot nog toe de grote afwezige tijdens de hoorzittingen in het Vlaams Parlement én in de jaren die voorafgingen: ‘Jullie komen op het einde van de rit, een parallel ...