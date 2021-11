Oppositie zet coronamaatregelen op de helling

De meerderheid is woedend op de oppositie. Die eist tegen gemaakte afspraken in een tweede lezing over de activering van de pandemiewet.

Dinsdag komt de conferentie van de voorzitters bij elkaar. Die regelt de werkzaamheden in het parlement. Op de agenda staat de deblokkering van de activering van de pandemiewet. Als het overleg mislukt, staan alle coronamaatregelen van het jongste Overlegcomité op de helling.

De activering van de pandemiewet – de afkondiging van de sanitaire noodsituatie – moet binnen de vijftien dagen na de beslissing van de regering door het parlement worden goedgekeurd. Dat moet voor zaterdag gebeuren. De Kamer was zich bewust van het strakke tijdschema. Volgens de meerderheid schikte de oppositie zich naar een snelle goedkeuring. De uitkomst van de stemming, meerderheid tegen oppositie lag bij voorbaat vast. De afspraak maakte het mogelijk dat iedereen van de herfstvakantie kon genieten.

Groot was de verbazing bij de meerderheid dat die oppositie maandag in de commissievergadering toch om een tweede lezing vroeg. Dat maakt een finale goedkeuring tegen zaterdag zo goed als onmogelijk. Indien dit scenario realiteit wordt, dan blijven alle maatregelen van het jongste Overlegcomité (met onder meer een ruimere mondmaskerplicht en het gebruik van het covid safe ticket) dode letter. De pandemiewet verhindert een werkwijze via ministeriële besluiten.

De meerderheid is woedend om de manier waarop de oppositie gemaakte afspraken met de voeten zou treden. De oppositie wijst op het feit dat de afspraken binnen de conferentie niet tijdig in een verslag werden gepubliceerd. Ook zou niet iedereen van de afspraak op de hoogte zijn geweest. Groen vroeg zich af of de N-VA zich voor ‘de kar van Vlaams Belang gaat blijven spannen’.

De hoop bestaat dat de conferentie toch nog een uitweg biedt. Vervolgens zou de commissie voor Binnenlandse Zaken opnieuw vergaderen om de stemmingen af te ronden. Dan kan woensdag de eindstemming in de plenaire vergadering volgen. Ondertussen bekijkt de juridische dienst van de Kamer of zo’n tweede lezing überhaupt mogelijk is.