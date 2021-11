Wout van Aert maakt kans op Vélo d’Or

Wout van Aert is een van de twaalf genomineerden voor de Vélo d’Or, een prestigieuze onderscheiding waarmee Vélo Magazine de beste renner van het seizoen beloont. De lijst met kanshebbers werd maandag bekendgemaakt.

Van Aert won in 2021 onder meer Gent-Wevelgem, de Amstel Gold Race, het BK op de weg en drie etappes in de Tour de France, elk op een heel verschillende wijze. Hij triomfeerde solo in de bergrit naar de Mont Ventoux, was de beste in de laatste tijdrit en in een massasprint op de Champs-Élysées. Na de Tour veroverde hij nog zilver in de wegrit op de Olympische Spelen in Tokio en zilver in de tijdrit op het WK in eigen land.

Van Aert ligt in de balans met een rist toppers zoals de Slovenen Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) en Primoz Roglic (Jumbo-Visma), de Fransman Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), de Nederlander Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) en de Italiaan Sonny Colbrelli (Bahrain-Victorious).

De Deen Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step), de Colombiaan Egan Bernal (INEOS Grenadiers), de Ecuadoraan Richard Carapaz (INEOS Grenadiers), de Brit Mark Cavendish (Deceuninck-Quick Step), de Nederlandse baanrenner Harrie Lavreysen en de Nederlandse Annemiek van Vleuten (Movistar) vervolledigen de lijst.

Vorig jaar won Primoz Roglic de award. Drie Belgen staan op de erelijst van de Vélo d’Or, die sinds 1992 wordt uitgereikt: Johan Museeuw (1996), Tom Boonen (2005) en Philippe Gilbert (2011). De laureaat wordt gekozen door een internationaal panel van wielerjournalisten. In de loop van december kennen we de opvolger van Roglic.