Ook Vlaamse schuld stijgt pijlsnel

De Vlaamse schuldgraad blijft de komende jaren verder stijgen, tot een niveau van 97,05 procent in 2026. Dat blijkt uit de meerjarenraming 2021-2026 die eind oktober door de Vlaamse regering is ingediend in het Vlaams parlement.

Volgens parlementslid Maurits Vande Reyde zijn de cijfers zorgwekkend en wijzen ze nogmaals op de urgentie van het afremmen van de schuldgroei om toekomstige crises aan te kunnen en om beleid te financieren.

De Vlaamse regering heeft de ambitie om het Vlaamse tekort ‘structureel’ weg te werken in 2027 – dus zonder uitgaven voor Oosterweel en relance. In afwachting blijkt de schuld op te lopen, zo toont de recentste meerjarenraming die minister van Begroting, Matthias Diependaele (N-VA) dinsdag voorstelt in het Vlaams Parlement.

Verwacht wordt dat de schuld stijgt van 36,6 miljard euro dit jaar tot 55,1 miljard euro eind 2026. Afgezet tegen de inkomsten is dat een stijging van 69,5 procent naar 97 procent. Nochtans mag die schuldratio niet hoger zijn dan 65 procent. Voor parlementslid Maurits Vande Reyde (Open VLD) moeten de uitgaven kritisch doorgelicht worden. ‘Is de situatie in Wallonië dramatisch, dan is ze in Vlaanderen zorgwekkend. Er is nog steeds geen pad richting schuldafbouw. De schuldgroei afremmen is nochtans cruciaal om eventuele toekomstige crises aan te kunnen.’