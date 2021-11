Grootste Vlaamse krant straks niet meer in Vlaanderen gedrukt?

DPG Media wil zijn drukkerij in Lokeren sluiten. ­Alleen in Nederland houdt de groep nog eigen krantendruk­kerijen over.

DPG Media, vroeger bekend als De Persgroep, maakte maandag­namiddag op een bijzondere ondernemingsraad bekend dat het zinnens is zijn drukkerij in Lokeren te sluiten. De vakbonden reageren onaangenaam verrast. ‘Normaal zouden we nu de vorig jaar bijgestuurde arbeidsorganisatie evalueren. Men doet niet eens die moeite en deelt gewoon mee te willen sluiten’, zegt Bart Leybaert, vakbondssecretaris van de socialistische vakbond.

Volgens Leybaert dreigde DPG Media eerder al om in te grijpen in zijn Belgische drukkerij. ‘Het verhaal luidde dat het hier duurder is dan in Nederland. Maar dat wil ik wel eens met concrete cijfers zien.’

Leybaert zegt dat de sluiting achter de schermen voorbereid werd. ‘Een maand geleden verkochten ze al het gebouw aan Warehouses De Pauw (WDP). Die maakte toen bekend dat het 25,7 miljoen euro aan nieuwe aandelen uitgaf. DPG Media zei ons toen dat het geld in de groep zou worden geïnvesteerd. Wel, het zal nu in ontslagpremies zijn.’ Bij de drukkerij werken 63 arbeiders en 15 bedienden.

Bij DPG Media legt woordvoerster An Goovaerts andere klemtonen. ‘De oplage van papieren kranten daalt jaarlijks gemiddeld met vier procent. Daardoor kampen veel drukkerijen met een overcapaciteit.’

Volgens Goovaerts bleek de drukkerij in Lokeren – in tegenstelling tot wat 15 jaar geleden werd gedacht – geen wissel op de toekomst. ‘Het innovatief concept om waterloos te drukken, is niet doorgebroken waardoor het een handicap werd. Er werd niet meer ingezet op innovaties en steeds minder ­leveranciers zetten erop in.’

Paradepaardje

DPG Media neemt zo afscheid van wat ooit zijn paradepaardje was. De drukkerij was een heus uithangbord langs de E17 in Lokeren. Daar werd zowel Het Laatste Nieuws, de grootste krant in Vlaanderen, als De Morgen gedrukt. Met het afscheid van Lokeren gaat ook een formaatwisseling gepaard. DPG Media zal de twee kranten op tabloidformaat ­laten drukken, in plaats van het berlinerformaat. Wanneer dit precies kan, hangt af van de onderhandeling met de vakbonden. Die starten morgen. DPG zegt maximaal ontslagen te willen vermijden.

Leybaert houdt er rekening mee dat DPG Media zijn Vlaamse kranten op de Nederlandse persen van de groep zal laten drukken. DPG heeft er in Amsterdam, Den Haag en Eindhoven. Goovaerts zegt dat er nog niets beslist is en dat er ook naar de distributie moet worden gekeken.

Andere drukkerijen houden er eveneens rekening mee dat DPG Media maximaal de eigen persen in Nederland zal gebruiken. ‘Wij kunnen ook tabloid drukken’, zegt ­Xavier Bouckaert van Roularta.