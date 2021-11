Wit-Rusland stuurt opnieuw honderden migranten naar Poolse grens: ‘Zoveelste vijandige actie tegen Polen’

De Wit-Russische autoriteiten hebben zeker 500 mensen, van wie de meesten uit het Midden-Oosten, naar de Poolse grens begeleid. De Poolse autoriteiten hebben een crisisoverleg gehouden.

Foto’s op sociale media tonen honderden mensen die volgens de Poolse regering onderweg zijn naar het Poolse stadje Kuznica, om daar de grens over te steken. ‘De migranten staan onder controle van gewapende Wit-Russische eenheden die beslissen waar de groep naartoe mag. Dit is het zoveelste voorbeeld van een vijandige actie tegen Polen’, schreef Stanislaw Zaryn, woordvoerder van de Poolse geheime dienst, op Twitter.

Volgens het persbureau AFP komen de beelden uit het Wit-Russische dorp Bruzgi, op slechts 1,2 kilometer van de Poolse grens. Een Pools crisisteam kwam bij elkaar om de situatie op te volgen en heeft extra veiligheidstroepen naar de grens gestuurd.

De EU beschuldigt het regime van Aleksandr Loekasjenko er al maanden van migranten uit het Midden-Oosten en Afrika naar Minsk te laten overvliegen en hen vervolgens richting Polen en Litouwen te sturen. De Wit-Russische dictator neemt volgens Brussel op die manier wraak voor de sancties die de EU-landen tegen zijn regime afkondigden wegens schendingen van de mensenrechten en het vervalsen van de verkiezingen.

Loekasjenko ontkent dat, maar verklaarde eerder wel dat hij niet langer mensen zou tegenhouden op hun weg naar een beter leven in het ‘gezellige Westen’.

Migranten worden opgewacht door prikkeldraad en Poolse militairen. Foto: AFP

Escalatie

De situatie dreigt uit de hand te lopen nu er grotere groepen samenkomen aan de grens. Volgens de Europese Commissie gaat het om honderden migranten. De Poolse regering stelt dat er tussen de 3.000 en 4.000 migranten aan zijn grens verblijven en dat nog eens 10.000 anderen op weg zijn. Ze worden opgewacht door rollen prikkeldraad en 12.000 Poolse militairen en grenswachters. De Poolse minister van Defensie Mariusz Blazczak zei dat zij ‘bereid zijn de Poolse grens te verdedigen.’

Migranten en vluchtelingen getuigen over geweld in het grensgebied. Wit-Russische soldaten dwingen hen om de grens over te steken, maar daar worden ze teruggeduwd door Poolse militairen. Hulporganisaties trekken aan de alarmbel over de inhumane toestand. De geopolitieke twist heeft al aan minstens tien migranten het leven gekost.

De regering in Warschau wil een muur of hek bouwen op de 400 kilometer grens, en dringt er met een tiental andere lidstaten op aan dat de Europese Commissie dit zou helpen financieren.

Foto: AFP

Aeroflot en Turkish Airlines

De voorzitter van een Duitse politievakbond, Heiko Teggatz, zegt aan de Duitse krant Bild dat de Russische luchtvaartmaatschappij Aeoroflot en Turkish Airlines een hoofdrol spelen bij het overvliegen van de migranten naar Minsk, de hoofdstad van Wit-Rusland. Dat zou impliceren dat Vladimir Poetin en Tayyip Erdogan, de presidenten van respectievelijk Rusland en Turkije, oogluikend toestaan dat hun luchtvaartmaatschappijen meewerken aan de poging om druk te zetten op de EU.

Veel migranten die erin slagen de grens met Polen over te steken, reizen door naar Duitsland. De jongste zes weken ging het om 6.000 migranten.