Eddie Howe is de nieuwe coach van Newcastle: ‘Dit is een prachtige kans’

De Engelse voetbalclub Newcastle heeft maandag Eddie Howe (43) officieel aangesteld als zijn nieuwe manager. Newcastle werd vorige maand overgenomen door een Saudische investeringsgroep en zette zijn manager Steve Bruce aan de deur. Aanvankelijk lag Unai Emery in pole positie om hem op te volgen, maar de Spaanse coach liet weten bij Villarreal te blijven.

De 43-jarige Engelsman Eddie Howe kende een succesvolle periode bij Bournemouth. Hij leidde de club van de kelder van League Two via drie promoties in zeven jaar tijd naar de Premier League. In 2019-2020 degradeerde Bournemouth na een vijfjarig verblijf uit de Premier League en scheidden de wegen van Howe en de club waar hij ook voor voetbalde. In mei weigerde hij nog een aanbod van Celtic.

‘Het is een grote eer om hoofdcoach te worden van een club met de status en geschiedenis van Newcastle United’, reageerde Eddie Howe. ‘Dit is een zeer trotse dag voor mij en mijn familie. Dit is een prachtige kans, maar er is ook veel werk voor ons en ik sta te popelen om het trainingsveld op te gaan om met de spelers te gaan werken. Ik wil de eigenaren van de club bedanken voor deze kans en de supporters van de club bedanken voor het ongelooflijke welkom dat ze me al hebben gegeven. Ik ben erg opgewonden om onze reis samen te beginnen.’

Howe zou tijdens de onderhandelingen indruk gemaakt hebben door zijn toekomstplan voor de club en zijn gedetailleerde research. ‘We zijn ongelooflijk onder de indruk geraakt van Eddie in ons rigoureus aanwervingsproces’, zegt Amanda Staveley, de nieuwe co-eigenares van Newcastle.

‘Naast zijn duidelijke prestaties bij AFC Bournemouth, waar hij een transformerende impact had, is hij een gepassioneerde en dynamische coach die duidelijke ideeën heeft om dit team en deze club vooruit te helpen. Hij past uitstekend bij wat we hier proberen op te bouwen. We zijn verheugd Eddie en zijn staf te verwelkomen in St. James’ Park en kijken er erg naar uit om samen te werken aan onze gezamenlijke ambities.’