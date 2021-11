Franse katholieke kerk richt steunfonds op voor ‘erkenning en compensatie’ slachtoffers seksueel misbruik

De Franse katholieke kerk richt een steunfonds op, waar slachtoffers van seksueel misbruik binnen de organisatie terecht kunnen voor ‘erkenning en compensatie’. Dat is maandag bekendgemaakt op de jaarlijkse Franse Bisschoppenconferentie in Lourdes.

Het fonds wordt gefinancierd middels de verkoop van vastgoed van de kerk en mogelijk ook door het aangaan van leningen.

Begin oktober bleek uit een onderzoeksrapport dat in Frankrijk tussen 1950 en 2020 naar schatting 216.000 kinderen het slachtoffer geworden zijn van seksueel geweld of aanranding door katholieke geestelijken of religieuzen. Dat aantal stijgt naar 330.000 als ook het misbruik wordt meegeteld van leken die in instellingen van de katholieke kerk werken, zoals bij scholen en jeugdbewegingen.

Bij het misbruik waren zeker 2.900 geestelijken betrokken. De Kerk liet daarop weten bereid te zijn slachtoffers een financiële vergoeding aan te willen bieden. Naast het steunfonds gaat de Kerk ook de gerechtelijke dossiers opvragen om te achterhalen welke personen uit de eigen gelederen bij het seksueel misbruik betrokken waren.

Het is de bedoeling dat tegen april 2022 een speciaal strafhof opgericht is om de zaken te behandelen.