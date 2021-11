Het hoogtepunt van de klimaattop in Glasgow op maandag was de passage van voormalig Amerikaans president Barack Obama. Hij riep jongeren op om te blijven protesteren en om kwaad te blijven over de weinig ambitieuze klimaatplannen. ‘Blijf harder en harder duwen voor meer en meer - want dat is wat nodig zal zijn voor deze uitdaging.’

Onder het gejuich van een rockster kwam Barack Obama maandag toe op de klimaattop. Nadat hij had deelgenomen aan een panelgesprek over de toekomst van eilanden die extra kwetsbaar zijn door de klimaatopwarming, klom Obama het podium op voor een speech.

Rusland en China kregen meteen een veeg uit de pan, omdat ze hun kat hebben gestuurd naar de klimaattop. ‘Het was bijzonder ontmoedigend om te zien dat de leiders van twee van de grootste vervuilers ter wereld, China en Rusland, geweigerd hebben om zelfs aanwezig te zijn’, aldus Obama. ‘Hun nationale plannen reflecteren tot dusver een gevaarlijk gebrek aan urgentie, enkel een bereidheid om de status quo te behouden, en dat is een schande.’

Volgens Obama moet er in Glasgow vooral naar de jongste generaties worden geluisterd. ‘De reden is simpel, voor hen staat er veel meer op het spel. Daarom wil ik de rest van de dag mijn tijd enkel spenderen aan gesprekken met jonge mensen. En als die oudere mensen niet willen luisteren, dan moeten ze maar uit de weg gaan’, stelt hij.

Obama roept de jongeren ook op om op straat te blijven komen, want dat is volgens hem nodig om bewustwording te blijven creëren. Hij moedigt jongeren aan om het gesprek aan te gaan met hun families. ‘We zullen iets meer moeten luisteren - we kunnen niet gewoon maar naar hen roepen of zeggen dat ze onwetend zijn, of naar hen tweeten’, aldus Obama.

‘Internationale samenwerking is altijd moeilijk geweest, maar het wordt nog moeilijker gemaakt door desinformatie en propaganda die dezer dagen wordt verspreid door sociale media. Er is tijd nodig om ervoor te zorgen dat mensen gaan samenwerken op wereldschaal, en die tijd hebben we niet. Maar als we lang genoeg hard genoeg werken, kunnen we die gedeeltelijke overwinningen optellen.’

‘Blijf kwaad’

Obama benadrukt dat we ons moeten voorbereiden op een marathon, niet op een sprint. ‘Onze planeet is gekwetst door onze acties, die wonden zullen niet vandaag of morgen helen, maar ik geloof dat we voor een betere toekomst kunnen zorgen. Dat moeten we geloven’, aldus Obama, voor hij zich tot de klimaatjongeren richtte.

‘Aan alle jongeren, en aan iedereen die zichzelf jong van hart beschouwt, ik wil dat jullie kwaad blijven. Ik wil dat jullie gefrustreerd blijven. Maar gebruik die woede en koester die frustratie. Blijf harder en harder duwen voor meer en meer - want dat is nodig voor deze uitdaging. Ik ben klaar voor die lange weg als jullie dat zijn, dus laat ons aan de slag gaan’, besloot hij.