Voor zeven honderd euro slechts kreeg Nele Van den Broeck een toegangsticket tot één week in het Paradijs. Het Paradijs, dat is een oude hoeve diep in de Ardennen zonder internet, zonder koffie en met zeewiersoep als ontbijt. De andere bewoners van het Paradijs zijn net-gescheiden vrouwen en lelijke mannen die ook met Tinder geen vriendin vinden.

Raad eens? Hoe lang denk je dat Nele het uithoudt in het Paradijs?