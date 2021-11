Gedaan met gratis parkeren op Scheldekaaien: parking sluit definitief voor heraanleg

De gratis parking op de Scheldekaaien aan de Sint-Michielskaai in Antwerpen sluit vanaf 15 november. Dat is dan ook ineens het einde van het gratis parkeren op de Scheldekaaien.

De eerste fase van een archeologisch onderzoek op de Scheldekaaien aan de Sint-Michielskaai begon op 1 september. Het onderzoek past in de heraanleg van de Scheldekaaien, de stabilisatie van de kaaimuur en de verhoging van de waterkering. De parking tussen de Vlaanderenstraat en de Arsenaalstraat is sindsdien niet meer toegankelijk. Ook het deel van de parking tussen de Vlaanderenstraat en Rijkenhoek sluit vanaf maandag 8 november.

De tweede fase begint op maandag 15 november en beslaat het deel van de parking tussen de Goedehoopstraat en de Arsenaalstraat. De volledige parking zal dan definitief worden afgesloten. Automobilisten kunnen terecht in de publieke parking Steendok, parking Zuiderterras, parking ’t Zuid, parking Zuiderplein of parking Rijnkaai.

De buurtparking Plantinkaai blijft open voor bewoners van de bewonerszones Sint-Andries, Historisch Centrum en Theaterbuurt-Meir. Bewoners die hier parkeren en zich niet vooraf hebben geregistreerd, betalen een parkeervergoeding van 39 euro per 24 uur.

Niet meer gratis

Na de Gedempte Zuiderdokken komt er dus ook een einde aan het gratis parkeren op de Scheldekaaien.

‘Ik denk niet dat veel bezoekers aan de stad nog weten dat ze aan de Sint-Michielskaai gratis konden parkeren’, zegt Koen Kennis (N-VA), Antwerpse schepen van Mobiliteit. ‘De afbouw van gratis parkings is al een tijdje bezig. De bezoekers kunnen hun wagens parkeren in de publieke parkings in de stad. Die worden nu al goed gebruikt. Via het parkeergeleidingssysteem zien ze hoe ze moeten rijden en in welke parkings er nog plek is.’

De schepen ziet het liefst dat bezoekers aan de stad de wagen achterlaten aan de Park & Rides en met het openbaar vervoer verder reizen. Binnenkort openen de nieuwe parkeergebouwen waar de bezoeker 1 euro betaalt om een dag te parkeren.

Met de uitrol van woonerven in het 16de-eeuwse stadscentrum zullen ook bezoekers worden geweerd om daar hun wagen te parkeren. Alleen bewoners mogen er dan nog parkeren. Een bezoeker die zijn of haar wagen daar toch parkeert, zou dan een boete riskeren. Dit zal niet iets voor op korte termijn zijn.

‘We willen eerst de woonerven inrichten’, zegt Kennis. ‘Daarnaast is er een oplossing nodig voor bijvoorbeeld thuisverplegers of loodgieters die bij een bewoner van een woonerf moeten zijn.’